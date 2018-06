3 pomysły na efektowne oświetlenie sufitu podwieszanego: żyrandole, halogeny i taśmy LED

Pomysłowe oświetlenie sufitu podwieszanego podkreśla jego kształt i wydobywa efektowne cienie na załamaniach. Najciekawsze i najbardziej oryginalne rozwiązania to lampy halogenowe, listwy LED i nowoczesne żyrandole.



Sufity podwieszane najczęściej wykonane są z płyt kartonowo-gipsowych, kasetonów lub płyt gipsowo-włóknowych. Fachowcy mocują je do rusztu wykonanego z profili montażowych i przytwierdzonego do sufitu. Pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale i maskującą. Możesz w ten sposób ukryć przewody instalacyjne, rury czy zróżnicować wysokość pomieszczenia.

Co wpływa na efekt wizualny i bezpieczeństwo sufitu podwieszanego?

Ostateczny wygląd oraz bezpieczeństwo w dużym stopniu zależą od tego, w jaki sposób wykonano montaż sufitu podwieszanego. Źle dobrane elementy kotwiące i płyty kartonowo-gipsowe, brak dylatacji konstrukcyjnej czy nadmierne obciążanie powierzchni sufitu to tylko niektóre z najpowszechniejszych błędów podczas wykonywania sufitu podwieszanego. Dlatego do wykonania tego typu prac warto wybierać wyłącznie sprawdzone firmy z wieloletnim doświadczeniem, które cieszą się nieposzlakowaną opinią wśród swoich dotychczasowych klientów i korzystają wyłącznie z dobrych jakościowo materiałów.

Halogeny w oświetleniu sufitu podwieszanego

Lampy halogenowe wypełnione są gazem szlachetnym i mają niewielkie rozmiary, dzięki czemu dobrze prezentują się w systemach podwieszanych. Mają wysoki wskaźnik oddawania barw i brak efektu migotania. Punktowo oświetlają przestrzeń wokół, a ich żywotność jest dwukrotnie większa w porównaniu z klasyczną żarówką. W sprzedaży dostępne są halogeny w okrągłych lub kwadratowych obudowach i w różnej kolorystyce, a więc ich wygląd możesz dobrać według własnych preferencji i stylistyki wnętrza.

Oświetlenie sufitu taśmami LED

Jednym z najpowszechniejszych rozwiązań w oświetleniu sufitów podwieszanych są elastyczne listwy LED. Są samoprzylepne, a więc łatwe w montażu i dają ciekawe efekty wizualne. Możesz zamocować je wewnątrz lub na zewnątrz obudowy sufitu. Zależnie od swoich upodobań, możesz wybrać taśmy o białym lub kolorowym świetle. Ich zaletą jest trwałość, brak zależności temperatury barwowej światła od napięcia zasilającego oraz niska cena eksploatacyjna.

Nowoczesne żyrandole w sufitach podwieszanych

Niegasnącym zainteresowaniem cieszą się żyrandole. W przypadku oświetlenia sufitu podwieszanego najciekawiej prezentują się te nowoczesne o szklanych lub aluminiowych formach. Jeżeli zależy Ci na typie oświetlenia, które będzie rozprowadzać strumienie światła w różnych kierunkach, wybierz żyrandole typu pająk z ruchomymi główkami. Zyskasz w ten sposób możliwość dowolnego modelowania kierunków światła.

Artykuł zewnętrzny. Tekst i zdjęcie udostępnił serwis fixly.pl.