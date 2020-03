5 pomysłów na dekoracyjne oświetlenie – poznaj najciekawsze trendy

Dobrze dopasowane oświetlenie poprawia komfort codziennego funkcjonowania i tworzy w mieszkaniu przytulny nastrój. Lampy mogą odgrywać również rolę efektownych dekoracji. Oto 5 trendów w oświetleniu, które są modne w 2020 roku.





Salon pełen blasku

Duży i ciężki kryształowy żyrandol to nieodzowny element wystroju salonu w stylu glamour. Błyszczące paciorki, łezki i sopelki, zwisające w długich sznurach, mienią się przepięknie, odbijając blask żarówek. Jeśli podoba nam się niepowtarzalny szyk kryształowych żyrandoli, ale obawiamy się, że tak bogata dekoracja sufitu nie będzie pasować do wystroju naszego wnętrza, zdecydujmy się na mniejszy model. Urządzamy salon w stylu modern, ale kusi nas blask kryształów? Świetnym rozwiązaniem będzie lampa z chromowanego metalu o oszczędnym nowoczesnym designie, wysadzana lśniącymi kryształkami.

Srebro i złoto, czyli lampy metalicznym wykończeniem

Piękna lampa nie musi mieć wyszukanego kształtu. Modele o prostym designie również przyciągają wzrok: wystarczy wybrać taki z metalicznym połyskiem. Do wnętrza minimalistycznego urządzonego w bieli bądź monochromatycznych szarościach dopasujemy lampę w kolorze srebrnym – gładką i prostą, z kloszem półkulistym. Jeśli wybraliśmy ciemne meble do salonu, powieśmy model ze złotym kloszem w stylu New Art Deco. Złote mają być jedynie detale? Warto poszukać lampy z matowym czarnym abażurem pomalowanym metalicznym lakierem tylko od środka. A jeśli chcemy zaprosić do salonu jeszcze więcej koloru, postawmy na model w stylu retro z kloszem czerwonym, zielonym, niebieskim… albo wszystkimi naraz.

Sztuka nowoczesna, czyli lampy wiszące z odsłoniętymi żarówkami

Lampy sufitowe i kinkiety z gołymi żarówkami znamy z aranżacji loftowych. Mocny blask żarówki nieosłoniętej kloszem ma w sobie pewien surowy urok. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w dużym salonie z wysokim sufitem, który potrzebuje intensywnego oświetlenia. Jeśli szukamy loftowego żyrandola do mniejszego pomieszczenia, zdecydujmy się jednak na model z osłoniętymi żarówkami, które zapewnią dostatecznie dużo światła, ale nie będą nas razić. Ciekawym rozwiązaniem są także modele z efektownymi ażurowymi abażurami, które wyglądają jak klatki. Oprawa wykonana z cienkich metalowych prętów, polakierowanych na czarno i złożonych w kształt spirali bądź figury geometrycznej, ożywi wystrój salonu i stanie się jego najważniejszą ozdobą.

Ekodesign, czyli lampy z abażurami z drewna i wikliny

Miłośnicy przyrody, którzy chętnie wybierają meble oraz tekstylia z naturalnych tworzyw, pokochają lampy z abażurami z wikliny. Klosz z naturalnej plecionki fantastycznie przesiewa światło, zapewniając przepiękną grę światła i cienia. Abażury z drewna są z kolei konstruowane na zasadzie ażurowej klatki – podobnie jak lampy loftowe. Wąskie deseczki, połączone na kształt zaokrąglonej czarki, dzwonka lub stożka, same w sobie stanowią misterną dekorację wnętrza. Naturalne materiały ocieplą salon i pomogą zbudować przytulną, sielską atmosferę. Lampy z drewna i wikliny stanowią nieodzowny element wystroju wnętrz skandynawskich.

Przytulne światło w kąciku do czytania, czyli lampa stojąca z materiałowym abażurem

Wybierając ozdobne lampy do salonu, warto mieć na uwadze podział wnętrza na strefy użytkowe. Oprócz żyrandola i kinkietu zapewne przyda się nam również wysoka lampa podłogowa do kącika czytelniczego.

Na rynku dostępne są modele z przechylanymi abażurami, które można ustawiać z pełną dowolnością. Taka lampa to skarb dla każdego mola książkowego, rękodzielnika i majsterkowicza. Poza walorami użytkowymi może mieć również funkcję dekoracyjną. Wybierzmy model z abażurem z cienkiego materiału, który delikatnie przytłumia światło i tworzy dzięki temu romantyczny nastrój. Lampa w klimacie vintage z plisowanym abażurem idealnie pasuje do wnętrz klasycznych, z kolei całkowicie gładka i geometryczna znakomicie sprawdzi się w nowoczesnym salonie.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył Black Red White.