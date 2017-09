9. edycja Bella Skyway Festival w Toruniu

9. edycja Bella Skyway Festival odbyła się pod hasłem: Płynny wszechświat. W dniach 22-27 sierpnia 2017 r. mieszkańcy oraz tłumnie przybyli goście mogli w Toruniu podziwiać różne instalacje świetlne.

Poniżej kilka zdjęć z festiwalu oraz filmy opublikowane na YouTube przez uczestników.

9. Bella Skyway Festival

– Videomapping na budynku Collegium Maximum.

– Renaissance Palace – niesamowity świetlny portal z dynamiczną grą świateł i muzyki na ulicy Szerokiej.

– Instalacja „They were here”. Postacie wykonane z drutu i pokryte farbą fluorescencyjną stwarzają wrażenie duchów.

– „Spectral” – projekt polskich artystów pokazuje przykład krajobrazu przyszłości.

– Instalacja „H2SO2” przedstawia radioaktywne, świecące kałuże.

– Pokaz fontann – stała atrakcja Torunia.

– „oZoo” to instalacja, która prezentuje miejsce, w którym realizm przenika się z iluzją.

– „Płomienie życia” – to seria metalowych figur ryb i ptaków wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

– „Orzeł” zbudowany z „kropel wody” symbolizuje niszczycielską siłę tsunami.

Opisy instalacji na podstawie folderu http://www.bellaskyway.pl/program_2017.pdf

Filmy z dziewiątego festiwalu

Strona festiwalu: http://www.bellaskyway.pl