Abażury do lamp nie muszą być nudne

Nic tak skutecznie nie łagodzi światła żarówki jak abażur, a jeśli jeszcze do tego ten abażur jest stylowy i sam w sobie stanowi dekorację, nie może go zabraknąć w domu.





Abażury są używane prawie tak długo, jak długo ludzie używają lamp. Już od XVIII wieku służą do ochrony oczu przed bezpośrednim światłem palącego się knota. Pierwsze abażury z tkanin zaczęto używać pod koniec XIX wieku, niedługo po upowszechnieniu się żarówki. W czasach wiktoriańskich abażury do lamp bardzo się wyróżniały, były kolorowe i bogato zdobione. Na początku XXI wieku dominowały już tylko biele, szarości i beże. Jednak już od kilku lat widać rozkwit oferty niestandardowych wzorów i kolorów dzięki czemu abażur do lampy już nie tylko pełni zwykłą funkcję rozpraszania światła i ochrony oczu przed blaskiem, ale może odgrywać kluczową rolę w aranżacji wnętrza.

Jak abażury można wykorzystać do ulepszenia aranżacji wnętrz

Jednym z elementów, które często pomijamy podczas urządzania wnętrz są właśnie abażury. Spędzamy dużo czasu skupiając się na oprawach oświetleniowych, oświetleniu wpuszczanym i innych systemach oświetleniowych, zdając się zapominać, że abażur jest tak samo ważny, jak każdy inny element oświetleniowy. Niezależnie od stylu wnętrza jaki wybraliśmy, abażur może go podkreślić i nadać mu charakter. Powszechnym błędem jest też myślenie, że aby zmienić oświetlenie pokoju, musimy kupić nowe lampy.

Całkowicie możliwe jest zastąpienie abażurów nowymi, aby stworzyć zupełnie inny wygląd pokoju. Wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz osiągnąć. Abażury lniane podkreślą rustykalny charakter pokoju, abażury ciemne dodadzą elegancji i nastroju, a kolorowe kontrastu, stylu i energii.

Współczesne oświetlenie często projektowane jest w taki sposób, aby stworzyć jasne przestrzenie, co daje wrażenie bardziej przestronnego pomieszczenia. Jednak nie jest to najlepsze podejście w każdym wnętrzu, ponieważ różne przestrzenie mają różne wymagania oświetleniowe, w zależności od ich przeznaczenia.

Jedną z podstawowych funkcji abażura w pomieszczeniu jest regulacja ilości światła. Silny blask może stanowić problem dla dzieł sztuki lub innych przedmiotów w wystroju domu, ponieważ może zepsuć ich wygląd. Zbyt duży blask utrudnia też wtulenie się w poduszkę i przeczytanie ulubionej książki lub obejrzenie ulubionego programu.

Kuchnia jednak wymaga bezpośredniego światła, które jest wystarczająco jasne, aby można było z łatwością przygotowywać i gotować posiłki. W pomieszczeniu wspólnym takim jak jadalnia będąca często częścią kuchni, można użyć jasnych abażurów, aby stworzyć różnicę między bezpośrednim, funkcjonalnym światłem w obszarze przygotowywania jedzenia, a bardziej relaksującą atmosferą potrzebną w jadalni.

Relaksujące światło do sypialni lub salonu

Nie wszędzie potrzebujemy tyle światła co w kuchni. W Polsce centralnie wiszący żyrandol to często najważniejsze oświetlenie pokoju i często jedyne. Na zachodzie stosuje się za to większą ilość lamp stołowych z abażurem, kinkietów i lamp podłogowych. Zróżnicowane oświetlenie jest bardzo ważnym elementem wystroju, gdyż dzieli przestrzeń na strefy, sprawia, że pokój nie jest płaski i nudny, tworząc grę światła i cienia.

W pomieszczeniu typu salon, a w szczególności w sypialni można zastosować abażury w ciemnych kolorach, które są eleganckie i wyrafinowane. Abażury ciemne blokują pewną ilość światła żarówki więc lampa z takim abażurem buduje relaksujący nastrój, atmosferę wyciszenia, intymności, której potrzebujemy po dniu pracy w ostrym, jasnym świetle. Im grubsza tkanina z której wykonany jest abażur tym bardziej przytłumione światło w pokoju. Taka lampa świetnie sprawdzi się jako lampa nocna. Należy pamiętać, że ciemniejsze odcienie abażurów mogą wymagać nieco większej mocy wyjściowej żarówki, aby wnętrze było subtelnie oświetlone, a nie po prostu słabo oświetlone.

W sypialni i salonie warto sięgnąć też po kolorowe, wzorzyste abażury do lamp stołowych, podłogowych lub sufitowych. Obecnie możemy przebierać we wzorach. Oryginalny abażur za dnia będzie stanowił nie lada ozdobę na stoliku lub komodzie, natomiast wieczorem światło żarówki rozświetli od środka obraz tropikalnej dżungli lub pięknych kwiatów.

Kolor abażura może uzupełniać kolory wnętrza. Możesz wybrać monochromatyczny wygląd, dopasowując kolor abażura do dywanów, obrazów na ścianach lub koloru czy wzoru poduszek. Abażur na lampie stołowej czy podłogowej może wprowadzać też fajny kontrast z resztą pomieszczenia. Wyraziste, nasycone kolory na lampie stołowej z abażurem dodadzą wnętrzu głębi, pozytywnej energii, będą przyciągać wzrok i kreować interesujący i nietuzinkowy wystrój.

Aby rozjaśnić ciemny kąt, tworząc przytulną wieczorną przestrzeń do czytania warto zastosować lampę podłogową z abażurem, która da miękkie światło. Wybór odpowiedniego abażura jest kluczem do kontrolowania, jak daleko ma być rozproszone światło w pomieszczeniu.

