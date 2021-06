Awaria sieci energetycznej – jak chronić naszą firmę przed taką awarią?

Prowadząc małą firmę produkcyjną, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie dokładnie potrzeby ma nasz mały zakład. Jeśli maszyny znajdujące się w naszym zakładzie pracują po kilkanaście godzin na dobę, to dostęp do prądu oraz prawidłowe zasilanie to podstawa działalności naszego biznesu. Brak prądu w momencie, gdy następuje awaria sieci energetycznej, może przynieść naszej firmie duże straty. Warto więc, zrobić wszystko, aby chronić nasz biznes. Dlatego też warto zastanowić się na profesjonalnym awaryjnym systemem zasilania, który pozwoli nam uniknąć niechcianych przestojów w pracy z powodu braku prądu.





Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

Akumulatory do zasilaczy buforowych – co warto o nich wiedzieć?

– co warto o nich wiedzieć? Awaryjne systemy zasilane z akumulatora – dlaczego może pomóc Twojej firmie podczas awarii prądu?

Jak już wspominaliśmy długotrwały brak napięcia może mieć negatywne skutki dla firm, których maszyny i inne urządzenia potrzebują stałego dostępu do sieci energetycznej. Dlatego warto rozważyć zasilanie awaryjne, które pozwoli na płynne działanie produkcji w Twojej firmie. Jest to inwestycja, która zapewni spokój i bezpieczeństwo na lata. Mimo kosztów początkowych pozwoli na sprawne i nieprzerwane działanie firmy w kolejnych latach.

Zasilanie z akumulatora- dlaczego warto w nie zainwestować?

Akumulator to sposób na poradzenie sobie z brakiem zasilania w zakładzie produkcyjnym. Awaryjne zasilanie z akumulatora to prosty sposób na zapewnienie firmie stałego dostępu do zasilania. Wykorzystanie w zakładzie akumulatorów europower pozwala na zminimalizowanie zagrożenia w postaci zatrzymania produkcji w przypadku braku napięcia. Zatem brak napięcia przestanie być sytuacją, w której firma będzie ponosiła straty, które ciężko będzie później odrobić. Dlatego watro inwestować w systemy zasilania awaryjnego. Firma europower produkuje wydajne elementy do centrów oraz systemów awaryjnych, które bez zarzutu działają przez lata.

Akumulatory do zasilaczy buforowych – podstawowe informacje

Nazwa akumulatory do zasilaczy buforowych odnosi się do baterii. Są to baterie dostosowane do pracy w systemach awaryjnego zasilania, inaczej UPS. Baterie nadają się także do wykorzystania w centrach alarmowych oraz do użytku w oświetleniu awaryjnym. Akumulatory do zasilaczy buforowych oraz EPS 65-12, czyli zasilacz impulsowy są wykonane z solidnych materiałów i bez trudu będą działać w systemach awaryjnych przez wiele lat. Praca buforowa akumulatorów polega na tym, że są on złączone w stały obwód zasilania. Rozładowanie następuje wyłącznie w przypadku awarii bądź przeglądu całego systemu.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyła firma Abacus Internet Solutions.