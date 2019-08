We wtorek, 20-go sierpnia rozpoczął się w Toruniu 11. Bella Skyway Festival. Świetlne pokazy potrwają do niedzieli, 25 sierpnia 2019 r. Jak co roku na pewno będzie sporo ludzi. Mieszkańcy oraz przybyli goście mogą podziwiać różne pokazy, inscenizacje i instalacje świetlne.



Strona festiwalu: http://www.bellaskyway.pl/pl/

Poniżej zamieszczam kilka ujęć z poprzedniego festiwalu.

10. Bella Skyway Festival