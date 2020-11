Bezpieczne oświetlenie łazienki – najważniejsze cechy

Mówi się, że sercem każdego domu jest kuchnia. Nie sposób jednak funkcjonować bez dobrze wyposażonej i praktycznej łazienki. Czasami potrzeba naprawdę niewiele, żeby stworzyć optymalną przestrzeń do wykonywania wszelkich zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych lub relaksu. Podstawą jest zawsze właściwie dopasowane oświetlenie. Jakie powinny być lampy do łazienek? Czym muszą się różnić od opraw, montowanych w innych częściach domu, żeby zapewnić komfort i bezpieczeństwo? O tym opowiemy poniżej.

Lampy w łazienkach – jakie oprawy się w nich najczęściej pojawiają?

Łazienka jest domową przestrzenią, która wymaga sporo światła. W końcu wykonujemy w niej wiele precyzyjnych czynności, jak choćby golenie lub robienie perfekcyjnego makijażu. Warto jak najbardziej wykorzystywać światło naturalne dzienne. Oprócz tego potrzebujemy przynajmniej kilku opraw – zastosowanie wyłącznie jednej lampy sufitowej to ewidentnie za mało, żeby móc komfortowo korzystać z łazienki.

Jakie zatem oprawy powinny pojawić się w tej domowej przestrzeni? Podstawą są oczywiście lampy sufitowe. Może to być to jeden, duży plafon lub niewielkie oczka wpustowe, rozmieszczone tak, by doświetlić wszystkie części pomieszczenia, z zachowaniem stref bezpieczeństwa, które są zgodne z normami budowlanymi.

Oprócz nich w łazienkach niezbędne jest zastosowanie lampy zadaniowej. Trafia ona zazwyczaj nad lustro. Montuje się jedną, mocno wydłużoną oprawę lub umieszcza dwa kinkiety, symetrycznie, po obu stronach tafli.

Czy w łazienkach stosuje się oświetlenie dekoracyjne? Zdecydowanie tak. W końcu ma być to także miejsce, służące do odpoczynku i regeneracji sił po długim dniu. Projektanci wnętrz i osoby prywatne chętnie używają do tej roli subtelnych taśm LED lub oczek wpustowych, które budują poszczególne warstwy oświetleniowe w całym pomieszczeniu. Tworzy się w ten sposób przyjemny nastrój i dopełnia cały system.

Cechy lamp do łazienek – jakie powinno być funkcjonalne i bezpieczne oświetlenie?

Wybór oświetlenia do łazienki to jednak nie tylko kwestia wyboru określonego typu lamp, które zapewniają funkcjonalność danej przestrzeni. Oprócz tego trzeba dokładnie sprawdzić parametry produktów, aby były one zawsze w pełni bezpieczne dla użytkowników.

Na co zatem trzeba zwracać uwagę?

Wodoszczelność – klasa ochrony IP

Łazienki to przestrzenie niezmiernie wymagające. Panują w nich trudne warunki. Wilgotność jest wysoka. Często może też dojść do przypadkowego zachlapania lampy wodą.

Z tych też względów lampy do łazienek, podobnie jak wszystkie inne urządzenia elektryczne stosowane w tej części domu, muszą wyróżniać się wysokim stopniem wodoszczelności, określanym przez współczynnik IP. Dla zachowania bezpieczeństwa w łazienkach powinno się stosować oprawy o stopniu ochrony przynajmniej na poziomie IP45. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko zwarcia i groźnego porażenia prądem.

Trwałość i odporność na warunki

Wysoka wilgotność prowadzi jednak nie tylko do zwarcia w instalacji elektrycznej. W wielu przypadkach osadzanie się cząsteczek wody na powierzchni przedmiotów może spowodować ich trwałe uszkodzenie. Dotyczy to zwłaszcza wyposażenia wykonanego z drewna lub metalu.

Aby temu przeciwdziałać, w łazienkach montuje się oprawy z trwałych i wodoodpornych gatunków drewna albo z metali, którym nie zagraża korozja. Dzięki temu lampa lepiej znosi trudne warunki i utrzymuje optymalny wygląd przez długi czas.

Temperatura barwowa i źródła światła do łazienki

Zwolennicy oszczędności i poprawy komfortu korzystania z łazienek często wybierają źródła światła LED, które gwarantują mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz dłuższy czas świecenia niż tradycyjne żarówki.

O czym jeszcze powinno się pamiętać, gdy wybiera się źródła światła do tej części domu? Najlepiej stawiać na produkty dające światło jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Tylko dzięki temu zyskuje się możliwość wykonania perfekcyjnego makijażu, który nie będzie wyglądał sztucznie w świetle dziennym.

Estetyka opraw łazienkowych – minimalizm wciąż na topie

Gdy wybiera się lampy do łazienki, warto również zadbać o to, żeby wszystkie punkty świetlne tworzyły spójny wizualnie zespół. Dzięki temu buduje się przyjemną dla oka i w pełni funkcjonalną przestrzeń, dopasowaną do potrzeb wszystkich użytkowników.

Najczęściej stawia się na minimalizm i mocne zgeometryzowanie form. Tego typu rozwiązania są niezmiernie praktyczne i w pełni uniwersalne – łatwo bowiem wpisać je w niemal dowolną przestrzeń łazienkową.

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnym oświetleniu do łazienek? Wejdź na stronę: https://lampy.it i sprawdź porady od doświadczonych ekspertów z branży.

Artykuł gościnny. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep lampy.it.