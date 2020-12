Boazeria angielska ozdobi Twój dom

Niezależnie od tego, czy jesteś na etapie szukania pomysłów i inspiracji na wykończenie swojego mieszkania, czy może chcesz wyremontować przestrzeń swojego mieszkania w eleganckim stylu – wówczas powinieneś zainteresować się możliwościami, jakie oferuje boazeria angielska. Taki element pozwoli wyróżnić mieszkanie i nadać mu ciekawego charakteru. Jeżeli jesteś zainteresowany możliwościami, jakie oferuje ten zdobny element – czytaj dalej.





Boazeria angielska odmieni Twoje wnętrze

Boazeria angielska nazywana jest często także jako panelowa. Skąd wynika ponowna popularność tych elementów? Otóż pasuje zarówno do modernistycznych wnętrz jak i tych urządzonych w klasycznym stylu. Z powodzeniem odświeży wygląd Twojego salonu, gabinetu czy łazienki.

Jeżeli zależy Ci na nadaniu unikalnego charakteru Twoim wnętrzom – wówczas taka boazeria to słuszny kierunek poszukiwań. Nada wnętrzom wręcz wytwornego charakteru i lekkości. To detal tego rodzaju, który nie obciąży przestrzeni i nie doda jej ciężkości.

Boazeria angielska to także bariera ochronna

Ten rodzaj boazerii pełni funkcję nie tylko dekoracyjną, ale i ochronną. Umożliwia bowiem ochronę ściany przed zabrudzeniami czy mechanicznymi uszkodzeniami. Można z powodzeniem używać jej w wielu rodzajach pomieszczeń, także tych narażonych na wilgoć – jest odporna na działanie niekorzystnych warunków i zmiennych temperatur i wilgotności. Dlatego też jest częstym elementem także w toaletach czy łazienkach. Jest łatwa do utrzymania w czystości – do usunięcia kurzu i zabrudzeń wystarczy wilgotna szmatka i odrobina chęci do przetarcia boazerii.

Dlaczego warto wyposażyć się w boazerię angielską?

Boazeria jest tworzona pod indywidualne zamówienie i wymiary, dlatego jeżeli zależy Ci na stworzeniu nietypowego projektu – śmiało możesz skorzystać z takiej opcji.

Co jeszcze wyróżnia to rozwiązanie? Przede wszystkim jest to swoboda w zestawianiu tej boazerii z dotychczasowym wyposażeniem i aranżacją. Dlatego też możesz zdecydować się na nią także przy kontrastowych ścianach bez ryzyka, że te elementy nie będą do siebie pasować. Jeżeli jesteś sympatykiem jasnych ścian – wówczas możesz wybrać boazerię w kolorze białym lub szarym. Lakierowanie sprawia, że boazeria angielska jest bardziej wytrzymała i trwała, a dzięki temu posłuży Ci dłużej. Łatwy i szybki montaż to kolejne zalety tego rozwiązania.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep parkiet.pl.