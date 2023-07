Czy stół z palet to dobry wybór?

Większości z nas zależy na perfekcyjnym wyglądzie mieszkania. Sięgamy więc po dobrej jakości farby, starannie wybieramy płytki, podłogi i dodatki. Jeśli chodzi o meble, możemy zdecydować się na te gotowe dostępne w sklepach bądź zrobić je samodzielnie – to drugie rozwiązanie jest odpowiednie dla wszystkich, którzy cenią wyjątkowe, oryginalne produkty. Ciekawą propozycją jest stół z palet, który każdy majsterkowicz może wykonać samodzielnie – wbrew pozorom nie jest to trudne.





Jakie zalety ma stolik z palet?

Jeśli zdecydujesz się na stolik kawowy z palet, możesz mieć pewność, że zyskasz mebel o naprawdę oryginalnym wyglądzie. Możesz postawić na szklany blat bądź zrobić go tak, aby był on również z palet. Wybierając to drugie rozwiązanie, będziesz cieszyć się niepowtarzalnym rysunkiem słojów. Taki stolik – zarówno stolik ogrodowy, jak i ten do mieszkania – świetnie sprawdzi się w przypadku wszystkich miłośników mebli w stylu rustykalnym.

Dostępne palety charakteryzują się dużą wytrzymałością – większość z nich może unieść ciężar dochodzący nawet do tysiąca pięciuset kilogramów. Co to oznacza w praktyce? Stolik z palet będzie naprawdę wytrzymały – jego zniszczenie będzie bardzo trudne.

Palety można z łatwością malować, co oznacza, że stół ogrodowy może mieć Twój ulubiony kolor. Dostępne dzisiaj farby w sprayu do drewna Śnieżka to bardzo dobry wybór, jeśli chcesz mieć pewność, że utworzona warstwa będzie trwała i naprawdę estetyczna.

Nie można zapominać również o niskiej cenie – za paletę zapłacisz nie więcej niż około pięćdziesięciu złotych. Jeśli zdecydujesz się na używaną, będzie to jeszcze mniej. Nawet jeśli doliczysz do tego cenę cztery kółka meblowe, farbę i zakup papieru ściernego, koszt wykonania stolika naprawdę nie będzie wygórowany.

Czy stolik z palet zrobi każdy?

Stolik ogrodowy z palet można zrobić samodzielnie – jeśli lubisz rękodzieło w swoim domu, jest to naprawdę świetny pomysł. Atutem tego rozwiązania jest również to, że Twój stolik kawowy będzie niepowtarzalny – nie znajdziesz drugiego, który będzie prezentował się tak samo. Co ważne, jego wykonanie nie wymaga żadnych specjalistycznych umiejętności ani posiadania fachowych narzędzie – jeśli majsterkujesz, w zupełności wystarczy to, co masz w domu. Z pojedynczej palety możesz wykonać stolik, przy którym usiądą nawet cztery osoby. Aby uzyskać gładki blat, musisz sięgnąć po papier ścierny odpowiedniej gramatury – pamiętaj, że kupisz go dzisiaj bez większych problemów.

Gdzie kupić palety na stół z palet?

Klasyczny stolik ogrodowy z palet wykonasz bez większych problemów. Zanim jednak przystąpisz do pracy, musisz zaopatrzyć się w paletę. Oczywiście możesz kupić nową, jednak będzie to wiązało się z nieco większym wydatkiem. Jeśli chcesz trochę zaoszczędzić, możesz zdecydować się na paletę używaną, którą wystarczy odpowiednio obrobić, aby stolik ogrodowy prezentował się świetnie. Takie palety znajdziesz między innymi na składach budowlanych. Obecnie działają u nas również skupy palet, które prowadzą również ich sprzedaż.

Co trzeba mieć, aby zrobić meble z palet?

Jeśli interesuje Cię poradnik jak zrobić stół z palet, warto zacząć od tego, co Ci się przyda. Wykonanie stolika będzie możliwe, jeśli będziesz mieć:

wiertarkę;

szlifierkę.

Aby cieszyć się gładkim drewnianym blatem, musisz dysponować również papierem ściernym – skutecznie usunie on wszystkie zadziory znajdujące się na powierzchni palety. Pamiętaj, że możesz również stworzyć stolik z blatem szklanym – będzie on niezwykle elegancki, ale nieco cięższy. Palety warto pomalować bezbarwnym impregnatem, a następnie farbą w wybranym kolorze.

Wykonanie mebli z drewnianych palet wcale nie jest trudne. Montując kółka, możesz zrobić stolik, którego przemieszczanie nie będzie nastręczało żadnych problemów. Sięgając po szklaną szybę, możesz cieszyć się stolikiem, którego nie powstydziłby się najlepszy producent mebli. Odpowiednio zabezpieczone drewniane deski długo zachowają swój doskonały wygląd, a Ciebie będą cieszyć meble z palet, które będą naprawdę funkcjonalne.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Śnieżka SA.