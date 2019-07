Czy warto kupować odkurzacz do liści?

Niektóre nowoczesne urządzenia ogrodnicze spotykają się z bardzo ograniczonym odbiorem, szczególnie przez ludzi starszych. Starsze osoby mają jeszcze poczucie, że prace ogrodowe są i mają być ciężkie. Dlatego swoją trawę jeszcze do niedawna ścinali kosą, a ziemię uprawiali niemal wyłącznie szpadlem, grabiami i motyką. Dziś tendencja nieco się zmieniła – na szczęście. Posiadacze posiadłości z ogrodami cenią swój czas i siły fizyczne. Rozumieją, że praca w ogródku ma przede wszystkim dawać satysfakcję, a nie pot i łzy!





Ciężkie prace fizyczne

Osoby, które całe życie mieszkały w mieście, marzą o tym, by mieć kawałek własnego ogródka, trochę prywatności i możliwość fizycznej pracy od czasu do czasu. Jest to przedsięwzięcie, które jak najbardziej jest możliwe do realizacji i pozwala zapewnić sobie mnóstwo ruchu na świeżym powietrzu! Praca w ogródku to zajęcie czysto fizyczne, ale w miłej atmosferze, w pobliżu własnego domu, ewentualnie na działce, na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą. Prace mają różny charakter – wymagają siedzenia, kucania lub chodzenia, ale zawsze wiążą się z ruchem. Nic dziwnego, że wiele osób tak chętnie podejmuje się kupna domu z ogrodem i tak ochoczo zabiera się do wszystkich prac ogrodniczych!

Gdy brakuje czasu i chęci

Z biegiem czasu, gdy roślin w ogrodzie jest coraz więcej i stają się coraz bardziej okazałe, pracy przybywa. Jesienią spada więcej liści, więc jest dużą sprzątania. Zimą – mnóstwo nawożenia, przekopywania i sadzenia. A przecież poza pracami ogrodowymi mamy też na głowie dom i pracę zawodową, chcemy też czasem spędzić trochę czasu, leniuchując z bliskimi! Dlatego właśnie warto zaopatrzyć się w takie narzędzia ogrodowe, jak dobra kosiarka, odkurzacz do liści, podkaszarki, wertykulatory, a także rozdrabniacze. Dzięki nim oszczędzamy sobie naprawdę mnóstwa pracy związanej z fizyczną, ciężką pracą związaną z przekopywaniem, grabieniem, ładowaniem liści i zwożeniem ich na kompost. Odkurzacz do liści pozwala zarówno na wydmuchiwanie powietrza w celu przemieszczania liści po posesji, jak i na ich wciąganie. Tym sposobem bez niepotrzebnych ruchów pazurkami można usunąć skutecznie liście z całego trawnika czy podjazdu i wymieść je z wszelkich kątów.

Czy warto? Oczywiście, że warto!

Jeśli zastanawiamy się, czy warto kupić odkurzacz do liści, najlepiej po prostu udać się do kogoś, kto już taki ma, i spróbować nim odkurzyć. Przekonamy się wtedy, jak proste i przyjemne jest to zajęcie! Należy jednak pamiętać, że odkurzacz do liści jest efektywny głównie wtedy, gdy liście są świeże, zeschnięte i lekkie. Możemy mieć trudności z odkurzaniem zaległych mas mokrych, przegniłych liści. Dlatego też prace związane z oczyszczaniem podwórka po lecie należy przeprowadzać stopniowo, oczywiście z użyciem kosiarek, podkaszarek, odkurzaczy i dmuchaw. Lepiej robić to nieco częściej, gdy tylko pierwsze liście zaczną opadać z drzew. Tym sposobem można uniknąć wielkiego i długotrwałego wysiłku jednego dnia, gdy już ogromne masy liści spadną z drzew i oczyszczenie terenu będzie naprawdę katorżnicza pracą, a nie przyjemnością!

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił sklep obi.pl.