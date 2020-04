Czym jest plater i czy warto się nim zainteresować?

Na przestrzeni wieków istniała niezliczona wręcz ilość sposobów na to, aby dekorować i uatrakcyjniać wizualnie naczynia, na których spożywamy posiłki. Wynika to zarówno z ludzkiej potrzeby doświadczania piękna na co dzień, jaki tego, że z ładnych talerzy zwyczajnie przyjemniej się je. Platerowanie było właśnie jedną z technik, które miały na celu sprawić, aby zastawa wyglądała lepiej i drożej, niż w rzeczywistości. Dodatkowym plusem był również fakt, że metalowe wyroby z powłoką były po prostu bardziej wytrzymałe i dłużej spełniały swoje zadanie. Czym zatem dokładnie jest plater i jak możemy wykorzystać go dzisiaj, do aranżacji wystroju współczesnej kuchni? Jak czytać oznaczenia na przedmiotach i jak o nie dbać?



Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Co to jest plater?

Pod nazwą platerowanie kryje się nic innego, jak obróbka metali nieszlachetnych mająca na celu sprawić, aby wyglądały jak szlachetne. Najczęściej stosuje się to w przypadku naczyń oraz sztućców – metalowe elementy pokrywa się cienką powłokę innego metalu, na przykład srebra czy złota, nadając końcowemu produktowi charakterystyczny kolor i błysk. Jest to jednak o wiele tańszy proces, niż gdybyśmy chcieli uzyskać sztućce z czystego srebra czy innego metalu szlachetnego. Proces ten był szczególnie modny w XIX wieku, a część z nas może również kojarzyć podobną zastawę ze swojego własnego domu rodzinnego.

Jakie oznaczenia stosuje się przy platerowaniu?

Ponieważ platerowanie polega na pokrywaniu jednego metalu drugim, stosuje się różne oznaczenia, które mają na celu informować jak dużo metalu szlachetnego zostało wykorzystane w procesie produkcji. I tak na wielu naczyniach czy sztućcach możemy zobaczyć symbole w rodzaju:

I/0, co oznacza, że na 1 decymetr platerowanej powierzchni wykorzystano 1 gram srebra;

0, wskazujące że przedmiot został posrebrzony dwa razy;

90, oznaczające wykorzystanie 90 gramów srebra na 24 decymetry pokrywanej powłoką powierzchni;

EP, informujący, że przedmiot platerowano metodą galwaniczną, dla wyrobów niemieckich;

OX, świadczący o tym, że przedmiot poddano procesowi oksydacji;

Alpacca, czyli stop zastępujący srebro;

GALW, wskazujący na wykorzystanie metody galwanicznej na wyrobach polskich;

NS lub N, oznaczające tzw. nowe srebro, będące stopem miedzi z niklem i cynkiem.

Niezależnie od tego, jakie oznaczenia znajdują się na przedmiotach które posiadamy należy pamiętać, że powłoka platery ściera się z czasem. Dlatego o tego typu wyroby należy odpowiednio dbać, a w przypadku znacznego ubytku – oddać do renowacji. Więcej informacji na ten temat, jak i wiele ciekawych przykładów platerowanych naczyń oraz sztućców znajdziesz na stronie: https://allegro.pl/artykul/co-to-sa-platery-XEZ7Yk81bH1.

Czy platerowane wyposażenie kuchni ma sens przy współczesnych trendach w designie wnętrz?

Wbrew pozorom we współczesnych trendach, jakie obowiązują w dziedzinie aranżacji wnętrz, jest bardzo dużo miejsca na różnie nietypowe rozwiązania czy nawiązania do poprzednich epok. Platerowana zastawa może świetnie sprawdzić się przy pełnym przepychu stylu prowansalskim, ale z drugiej strony może również stanowić ciekawy kontrast dla typowo minimalistycznego czy skandynawsko urządzonego wnętrza. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie zestawić platery z innymi ciekawymi elementami wyposażenia, mogą one pomóc w uzyskaniu ciekawego, na pół eleganckiego, a na pół oldschoolowego wyglądu naszej zastawy.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis Allegro.