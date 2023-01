Czym różni się oprawa oświetleniowa otwarta od zamkniętej?

Mówiąc o oprawach oświetleniowych myśli się o osprzęcie, który ma służyć do odpowiedniego rozpraszania sztucznego światła w pomieszczeniach domowych i przemysłowych, niekiedy oświetlającym także przestrzeń na zewnątrz. Nie zawsze jednak zwraca się uwagę na konstrukcję takich elementów, która ostatecznie przekłada się na ich wykorzystanie. Czym zatem różni się oświetleniowa oprawa zamknięta od oprawy otwartej?





Co to jest oprawa oświetleniowa?

Oświetlenie stanowi bardzo ważny element aranżacyjno-użytkowy każdego pomieszczenia, zarówno tego prywatnego i domowego, jak i przemysłowego czy też usługowego. Oprawa oświetleniowa będzie więc urządzeniem dostosowanym do prawidłowego umocowania źródła światła i następnie ukierunkowania wytwarzanego przez nie światła. Oprawa pełni oczywiście także funkcję ochronną, by połączenie osprzętu oświetleniowego z instalacją elektryczną było odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.

Ze względu na ich przeznaczenie oraz miejsce montażu, oprawy oświetleniowe można podzielić na modele wewnętrzne oraz zewnętrzne. Jak łatwo przewidzieć, od warunków panujących w pomieszczeniu lub poza nim uzależniony będzie wybór określonego wariantu:

oprawy wewnętrzne – klasycznie montowane w pomieszczeniach domowych, biurowych i podobnych obiektach; pełnią częściowo rolę dekoracyjną czy też aranżacyjną, szczególnie w prywatnych lokalach,

– klasycznie montowane w pomieszczeniach domowych, biurowych i podobnych obiektach; pełnią częściowo rolę dekoracyjną czy też aranżacyjną, szczególnie w prywatnych lokalach, oprawy zewnętrzne – odporne na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy wiatr; do tej kategorii należą zatem zarówno oprawy montowane w ogrodach czy na posesji firmy/zakładu, jak i wszelkiego rodzaju instalacje opraw miejskich, parkowych i podobnych.

Wśród takich urządzeń należy również wprowadzić rozdzielenie na oprawy otwarte oraz oprawy zamknięte (https://dlaelektrykow.pl/313-oswietlenie-ogrodowe-i-zewnetrzne) – i to właśnie na tym podziale skupimy się poniżej.

Oświetleniowe oprawy otwarte

Konstrukcja opraw oświetleniowych otwartych sprawia, że źródło światła nie jest w ogóle, albo jest jedynie częściowo przysłonięte czy też obudowane. Dzięki temu dostęp do niego jest zwyczajnie łatwiejszy, zatem ewentualna wymiana lub naprawa nie wymaga rozbierania całej instalacji oprawy.

Ze względu na częściową lub całkowitą dostępność, oprawy otwarte nie zapewniają źródłu światła ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, w tym przed kurzem. Doskonale sprawdzą się w budynkach mieszkalnych, także w biurach oraz podobnych lokalach. Nie można jednak montować ich w ramach instalacji zewnętrznych, nie sprawdzą się ponadto w obiektach użytkowych i przemysłowych. Należy traktować je w takiej sytuacji jako wyposażenie oświetleniowe o znacznej funkcji dekoracyjnej.

Oprawy oświetleniowe zamknięte

W przypadku opraw oświetleniowych zamkniętych użytkownik ma do czynienia z konstrukcją całkowicie odgradzającą źródło światła od zewnątrz. Oznacza to, że w odróżnieniu od modeli otwartych, tutaj nie ma swobodnego dostępu do elementu źródłowego. Aby wymienić diody LED czy żarówki innego rodzaju konieczne będzie dosłowne otwarcie oprawy – na przykład poprzez uniesienie czy odkręcenie klosza.

Zamknięte oprawy oświetleniowe, w zależności od klasy szczelności (określającej to, w jakim stopniu dany element pozostaje odporny na działanie pyłu czy wody), są powszechnie wykorzystywane w obiektach przemysłowych, w tym w zakładach produkcyjnych, magazynach, ale też we wszelkiego typu pomieszczeniach gastronomicznych. W użytku prywatnym, czyli w mieszkaniach i biurach takiego typu osprzęt jest zakładany w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, to jest w łazienkach, kuchniach czy piwnicach. Również modele montowane na zewnątrz muszą należeć do kategorii opraw zamkniętych.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma MARKETER HOUSE.