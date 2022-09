Czym się kierować przy wyborze opakowania do produktu?

Właściwie zapakowanie produktu jest niezwykle istotne z wielu powodów. Dlatego też wybór w tej kwestii nie należy do najprostszych. Zwłaszcza że dzisiaj dostępnych jest wiele różnorodnych opakowań. Wiaderko z pokrywką, czy może folia? Plastik czy metal? Od czego uzależnić wybór odpowiedniego opakowania? Sprawdzamy!





Rodzaj towaru a odpowiednie opakowanie

Pewnie nikogo nie zaskoczy to, że najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze opakowania powinien być typ towaru, który ma się w nim znaleźć. Innego rodzaju opakowanie będzie odpowiednie dla żywności, a innego na przykład dla substancji chemicznych. Co prawda w obu przypadkach może się sprawdzić na przykład wiaderko z pokrywką, to jednak mowa tutaj o dwóch odmiennych wiaderkach. Grubość ścianek, materiał wykonania, sposób zamknięcia, pojemność, maksymalne obciążenie – to tylko niektóre parametry, które dla zastosowania w branży spożywczej i chemicznej będą przybierały zupełnie inne wartości.

Należy też pamiętać, że w przypadku branży chemicznej zakres materiałów możliwych do wykorzystania przy produkcji opakowań jest zdecydowanie szerszy. W przypadku żywności trzeba bowiem wykorzystać materiał z listy dopuszczonych do użytku w branży ze względu na brak wpływu na parametry żywności.

Wiaderko z pokrywką czy folia polipropylenowa – zadania opakowania

Zarówno wiaderko z pokrywką, jak i folia polipropylenowa to opakowania wysoko cenione w branży. Mimo to w poszczególnych sytuacjach zastosowanie jednego lub drugiego może być niepożądane. Oczywiście to tylko przykłady, a w miejsce wiaderka z pokrywką czy folii moglibyśmy wstawić mnóstwo innych opakowań. Chodzi tutaj jednak o to, że poza wyborem jakościowego opakowania, ważne jest też, aby wybrać takie, które będzie dostosowane do powierzonych mu zadań.

Otóż wiaderko z pokrywką sprawdzi się doskonale w sytuacji, gdy do głównych zadań opakowania należy ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Wiaderko jest twarde i wytrzymałe, przez co nie trzeba obawiać się uszkodzeń mechanicznych. Ponadto stosując plombę zamykającą wiaderko, sprawiamy, że staje się ono absolutnie szczelne. Natomiast wspomniana folia może być lepsza wtedy, kiedy opakowanie ma służyć przede wszystkim ekspozycji towarów, lub też ich uporządkowaniu na magazynie. Należy przy tym zaznaczyć, że w tym ostatnim przypadku wiele zależy od specyfiki magazynu i produktów, ponieważ w wielu przypadkach wciąż lepszym wyborem może być wiaderko z pokrywką.

Waga opakowania

Nie bez powodu coraz popularniejsze są opakowania plastikowe. Wynika to między innymi z tego, że wiaderko z pokrywką z plastiku jest zdecydowanie lżejsze niż wiaderko metalowe. Ułatwia to przede wszystkim transport, ponieważ przesunięcie czy przeniesienie towaru okazuje się zdecydowanie łatwiejsze. Co więcej, środek transportu przewożący ładunek jest mniej obciążony, przez co można załadować większą ilość towaru.

Powyżej wymieniliśmy kilka istotnych czynników, które warto wziąć pod uwagę, wybierając opakowanie. Należy przy tym zaznaczyć, że poza odpowiednim rodzajem opakowania i dopasowaniem do zawartości, należy zadbać również o jakość, wybierając produkt uznanej marki.

Opakowania do produktów znajdziesz na stronie: https://www.plast-box.com/katalog-produktow/.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Plast-Box.