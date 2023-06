Dibond srebrny – płyta kompozytowa o szerokim zastosowaniu

Dibond to materiał kompozytowy, który zyskuje na popularności z roku na rok. Świetne parametry jakościowe – jak elastyczność, trwałość i lekkość – gwarantują mu szerokie zastosowanie w różnych branżach. Dowiedz się więcej na temat tego nowoczesnego tworzywa, które jest bazą wielu projektów.





Co to jest dibond?

Dibond jet to potoczne określenie płyty kompozytowej. Płyta ta składa się z dwóch cienkich warstw aluminium połączonych rdzeniem polietylenowym. Płyta kompozytowa Dibond jest dostępna w wielu różnych grubościach i kolorach – jak m.in. dibond srebrny, błyszczący, szczotkowany czy dibond lustro.

Jakie zalety ma dibond?

Dibond jest lekki i elastyczny, ale również wytrzymały, gdyż ma aluminiową powłokę po obu stronach. Rdzeń polietylenowy dodaje sztywności i stabilności konstrukcji. Na przykład płyta kompozytowa 3mm to lekka płyta wykonana z dwóch płytek aluminiowych o grubości 0,3 mm oraz wypełnienia z polietylenu.

Taka kombinacja czyni go popularnym materiałem do różnych zastosowań, które wymagają wytrzymałości i niskiej wagi. Dibond jest szeroko stosowany w różnych branżach ze względu na swoje właściwości. Oto przykładowe zastosowanie tego tworzywa.

Dibond srebrny – zastosowanie

Reklama. Dibond jest często stosowany w branży reklamowej i wydruku cyfrowym. Może być drukowany bezpośrednio, można też naklejać na niego wybrane grafiki, logo firmy, motto czy informacje reklamowe. Wykonane z niego materiały marketingowe są lekkie i nie ma potrzeby używania dodatkowo stelaży czy rusztowań.

Dzięki swojej srebrnej powierzchni daje elegancki i profesjonalny wygląd. Poza tym jest to materiał, który można poddawać dowolnej obróbce – m.in. wycinaniu i formowaniu, co umożliwia uzyskiwanie z niego różnych kształtów i rozmiarów. Można go też zadrukowywać z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii UV.

Wystawy i stoiska targowe. Dibond, na przykład płyta kompozytowa 3 mm, znajduje też szerokie zastosowanie w budowie stoisk targowych, elementów wystawienniczych czy różnych scenografii. Może służyć jako tło do prezentacji, materiał na ścianki działowe czy rozmaite elementy dekoracyjne. Doda estetycznego wyglądu i zapewni trwałość oraz solidność danej konstrukcji.

Architektura i wykończenia wnętrz. Płyty kompozytowe o różnej grubości mogą też być stosowane w architekturze i wykończeniach wnętrz jako elementy dekoracyjne, okładziny ścienne czy panele ozdobne. Dibond srebrny, ze względu na stylowy wygląd i trwałość, doda elegancji oraz nowoczesności każdej przestrzeni.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Tuplex TD.