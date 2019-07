Dla kogo mieszkanie w stylu prowansalskim?

Obecnie obserwuje się renesans stylu prowansalskiego – w tej estetyce urządza się coraz więcej domów, ale również mieszkań w dużych miastach. Ponadczasowej stylistyce nie sposób odmówić uroku, jednak dla kogo właściwie jest styl prowansalski?





Dla tych, którzy marzą do wiejskim życiu

To właśnie leniwe życie na francuskiej prowincji zapoczątkowało styl prowansalski, który następnie rozprzestrzenił się po Europie. Na szczególną uwagę zasługują materiały, których używa się do wytwarzania mebli dedykowanych dla tego stylu. Ludziom, którzy czują potrzebę przebywania blisko natury, z całą pewnością przypadnie do gustu surowe drewno, które jest głównym materiałem używanym do produkcji mebli w stylu prowansalskim. Meble tapicerowane również powstają z naturalnych tkanin, tak samo, jak i zasłony, koniecznie w jasnych barwach, które także kojarzą się nieodzownie z tym wyjątkowym stylem.

Dla tych, którzy czują się romantykami

Wszyscy ci, którzy mają romantyczną naturę, również doskonale będą czuli się we wnętrzach urządzonych zgodnie z zasadami stylu prowansalskiego. Malowniczy i ciepły salon będzie przestrzenią idealną do rozkwitu rodzinnego szczęścia. Styl prowansalski wpływa pozytywnie na nastrój, a malownicze meble i estetyczne dekoracje potęgują wrażenie bezpieczeństwa i stabilności oraz przypominają o bogactwie, które kryje się w przeszłości. Również sypialnia urządzona w tym duchu będzie prezentowała się doskonale. Meble o estetycznych, wytartych frontach pomogą w stworzeniu intymnej atmosfery sprzyjającej wypoczynkowi i głębokiemu relaksowi. Łóżka do sypialni utrzymanej w stylu prowansalskim koniecznie muszą być wyposażone w zagłówek. Ten element łóżka jest nie tylko estetyczny, ale również funkcjonalny i pozwala wygodnie przebywać w łóżku w pozycji półleżącej.

Dla tych, którzy lubią jasne przestrzenie

Kolorystyka stylu prowansalskiego, tak jak i materiały używane do produkcji mebli, powinny być przede wszystkim naturalne. Ściany miejskiego apartamentu zdecydowanie warto pomalować na jasny kolor, ponieważ nie tylko rozjaśni to mieszkanie, ale i pozwoli je optycznie powiększyć. Doskonałym wyborem pozwalającym na oszczędzanie przestrzeni okaże się być również estetyczna meblościanka, która zostanie wykonana z jasnego drewna. Takie meblościanki na wymiar oferuje sklep internetowy MKS-Meble. W ofercie tego sklepu znajdują się również klasycznie wyglądające szafy, komody, łóżka, stoły, a nawet kanapy. Takie meble nie tylko wpiszą się w standardy stylu prowansalskiego, ale będą służyły przez pokolenia.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił sklep mks-meble.pl.