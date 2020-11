Dom, w którym nieprzerwanie trwają wakacje – plakaty z morzem

Coraz mniej słońca, często padający za oknem deszcz, pozbawione liści drzewa – to wszystko jesienna codzienność. Taka aura nie nastraja optymistycznie. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby jesienna chandra nie wkradła się do naszego domu. Wystarczy ożywić go za pomocą pogodnej, energetycznej dekoracji – takiej jak na przykład plakat z morzem!

Podczas rozmowy z zaproszonym przez nas ekspertem, zajmującym się na co dzień aranżacją wnętrz, zapytaliśmy o to, jak najlepiej wkomponować tego typu wzory w wystrój naszego mieszkania. Plakaty to uniwersalne, atrakcyjne, a równocześnie bardzo efektowne ozdoby. Przy pomocy morskich dekoracji ściennych z łatwością jesteśmy w stanie stworzyć w naszym otoczeniu barwne, ciekawe i nowoczesne aranżacje – przekonuje specjalista.

Marynistyczne plakaty – morze w roli głównej

Pierwsze dni szarej i ponurej aury za oknem to ostatni dobry moment na to, aby ożywić nasz dom za pomocą pogodnych dekoracji. W końcu przez cały rok powinien być on oazą komfortu – miejscem ciepłym, bezpiecznym i dodającym energii. A nic nie postawi nas na nogi równie skutecznie, co wesołe myśli o wakacjach! Ozdoby odwołujące do letniej beztroski na gorących plażach mogą okazać się doskonałym pomysłem na wprowadzenie do mieszkania wakacyjnego klimatu. Zdaniem zaproszonego specjalisty dzięki nim bardzo szybko zapomnimy o zimnie i deszczu. Zaproponował nam on między innymi kilka sprawdzonych sposobów na szybką metamorfozę salonu.

– Osobiście bardzo lubię styl marynistyczny, którego elementem mogą być właśnie omawiane dziś plakaty. Morze z krążącymi nad nim mewami, cumujące w porcie statki i okręty, samotna latarnia morska wzniesiona na klifie albo tropikalne palmy nad brzegiem lazurowej zatoki – wszystkie te motywy przeniesione na ścienne ozdoby mogą w atrakcyjny sposób odmienić wybrane przez nas wnętrze. Osobiście jestem zwolennikiem dużych plakatów, zwłaszcza wyeksponowanych dodatkowo w ramkach. Świetnie będą one się wtedy prezentować na ścianach. Wybrany wzór powinniśmy dopasować estetycznie do całości pomieszczenia. W otoczeniu ciężkich, drewnianych mebli i grubych zasłon sprawdzą się plakaty z latarniami morskimi albo okrętami pod pełnymi żaglami. Nowoczesne, jasne wnętrza ożywić możemy natomiast sięgając po wzory przedstawiające tropikalne wyspy.

Morskie plakaty w sypialni

Kolejnym wnętrzem, z którego z pewnością chcielibyśmy pozbyć się jesiennej chandry, jest sypialnia. Miejsce, gdzie relaksujemy się po ciężkim dniu i śpimy zawsze powinno maksymalnie sprzyjać odprężeniu. Musi więc być komfortowe i wygodne, ale równocześnie atrakcyjne estetycznie. Zdaniem zaproszonego eksperta właśnie z tych powodów warto podczas urządzania sypialni sięgnąć po plakaty przedstawiające nadmorskie krajobrazy.

– Plakat z morzem może stać się głównym elementem wystroju sypialni, wokół którego zbudujemy całą aranżację. Na początku należy wybrać wzór, który najbardziej przypadnie nam do gustu, a równocześnie nie będzie zbyt krzykliwy. Dobrze sprawdzi się na przykład grafika przedstawiająca parę opalającą się nad brzegiem morza. Wybrany plakat możemy umieścić nad wezgłowiem łóżka. Warto jednak zadbać o odpowiednie podkreślenie jego estetyki. W tym celu sięgnąć możemy po dopasowane wyposażenie – błękitną pościel w muszelki albo stworzyć na przeciwległej ścianie galerię zdjęć z wakacji. Na koniec dodam, iż moim zdaniem w sypialni nieco lepiej sprawdzają się plakaty z fotografiami, ale grafiki też będą świetnym wyborem!

Kreatywne plakaty – morze na inspirujących grafikach

Miejsce przeznaczone do pracy wymaga odpowiedniego klimatu. Powinno sprzyjać skupieniu uwagi oraz maksymalnej koncentracji. Nie możemy też jednak zapomnieć, że w pracy, szczególne tej umysłowej, niezbędna jest głowa pełna pomysłów i kreatywność. Odpowiednio dobrane ozdoby mogą więc stymulować naszą wyobraźnię, pomagając nam w zawodowych obowiązkach! Zdaniem specjalisty także w tym przypadku warto zwrócić uwagę na zalety plakatów z morzem.

– W przypadku osobistego gabinetu możemy pozwolić sobie na nieco większą swobodę. Dlatego też często do tego wnętrza polecam energetyczne, wielokolorowe plakaty z morzem. Spośród różnych wzorów doskonale sprawdzi się tu na przykład wizerunek plaży pełnej postaci w barwnych strojach kąpielowych albo humorystyczny rysunek kokosa w okularach przeciwsłonecznych leżącego pod palmą. Dobrym pomysłem będzie również wybór plakatu przedstawiającego kolorowy napis w otoczeniu humorystycznych grafik. Natomiast do wnętrz urządzonych w bardziej klasycznym stylu, proponowałbym proste i minimalistyczne wzory przedstawiające marynistyczny detal – kolorową muszelkę, rozgwiazdę na plaży albo siedzącą na falochronie mewę.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyła firma myloview.