Domy solarne – sposób na oszczędność i czyste środowisko

Poszukiwania alternatywnych źródeł energii wciąż trwają, a naukowcy i środowiska inżynieryjne przedstawiają coraz nowsze rozwiązania, które mają na celu zmniejszyć nasze uzależnienie od paliw kopalnych. W wielu miejscach odchodzi się całkiem od systemów grzewczych z piecami centralnego ogrzewania opalanych węglem lub drewnem. Zamiast nich montuje się kotły gazowe lub systemy elektryczne. Te ostatnie, choć najczystsze i najbardziej przyjazne środowisku, równocześnie są uznawane za najdroższe w eksploatacji. Jednak czy na pewno? W naszym kraju zaczyna rozwijać się moda na domy solarne, w których ogrzewanie elektryczne może być niemalże darmowe. Jak to możliwe?





Czym są domy solarne? Krótka historia

Mianem domów solarnych określa się domy niskoenergetyczne, wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, które są w stanie zapewnić 100-procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną. Dotyczy to zarówno instalacji grzewczej, jak i ciepłej wody w kranach.

Budynki tego typu są znane nie od dziś. Prototypy pierwszych domów solarnych powstawały w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. Za pioniera tej dziedziny architektoniczno-inżynieryjnej uznaje się Freda Kecka, który na zamówienie Howarda Sloana wzniósł budynek solarny w Glenview w 1940. W ciągu 4 miesięcy dom odwiedziło 5 tysięcy osób. Architekt rozwijał później koncepcję, wznosząc kolejne niskoenergetyczne domy i wykorzystując coraz nowsze osiągnięcia techniki.

Z czasem za jego przykładem poszli inni, szukając sposobu na to, jak wykorzystać energię solarną dla potrzeb domów wielorodzinnych. Udało się to osiągnąć w 2001 roku w szwajcarskiej miejscowości Oberburg.

Nowoczesne technologie a domy solarne

W domach solarnych stosuje się powszechnie znane technologie. Najczęściej budynki mają dachy spadziste, o nachyleniu 45 stopni. Na nich umieszcza się panele fotowoltaiczne. Taka konstrukcja pozwala na optymalne wykorzystanie energii słonecznej o każdej porze roku.

Szczególnie istotne jest właściwe usytuowanie domu względem stron świata. Jedna z połaci dachowych warto zwrócić na południe. Znajdujące się na niej kolektory słoneczne powinny być nachylone pod kątem od 45 do 70 stopni, dopasowując się do kąta padania promieni słonecznych w okresie zimowym. Pozwala to wykorzystać energię w jak największym stopniu.

Do czego wykorzystuje się energię solarną?

Energia solarna, zbierana przez panele, jest przekształcana na energię elektryczną, a następnie przekazywana do akumulatorów, które pozwalają na kumulowanie jej oraz wykorzystywanie dla potrzeb domowych instalacji.

Panele słoneczne zapewniają ciepłą wodę w domu oraz zasilają system grzewczy. Jakie typy ogrzewania sprawdzają się zatem najlepiej?

Często wykorzystuje się tradycyjne, wodne ogrzewanie podłogowe, w którym kolektory dostarczają energii, która zasila pompę ciepła, rozprowadzającą wodę w całej instalacji. Innym rozwiązaniem jest montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego, które także dobrze sprawdza się w tego typu zabudowie. Zyskuje szczególną wydajność, gdy dom należy do energooszczędnych budynków z dobrą izolacją termiczną.

Regulowanie ilości energii w domach solarnych

Prywatne domy solarne lub zabudowa wielorodzinna wytwarzają sporo energii, której ilość często w okresach letnich przekracza zapotrzebowanie danego budynku. Świetnym rozwiązaniem jest wówczas współpraca z lokalną siecią energetyczną. Przekazuje się wytworzoną energię do zewnętrznego dostawcy, żeby następnie odebrać ją w okresie jesienno-zimowym, kiedy wytwarzanej energii jest zdecydowanie mniej.

Korzyści z energooszczędnych domów solarnych

W wielu krajach coraz mocniej dąży się do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w miejsce paliw kopalnych. Ma to związek z walką o czystsze środowisko naturalne oraz poszukiwaniami rozwiązań przynoszących spore oszczędności.

Domy solarne spełniają oba te postulaty. Są przyjazne środowisku. Nie dochodzi w nich do wysokiej emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych. Energię dla potrzeb ogrzewania wytwarza się w całości z energii słonecznej, co oznacza redukcję opłat za ogrzewanie niemalże do zera. To solidna oszczędność dla domowego budżetu.

Nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań, które sprawiłyby, że domy mieszkalne zaczną być jeszcze bardziej samowystarczalne i niezależne od zewnętrznych dostawców mediów. Przykładem tego są budynki solarne oraz pasywne, czyli nowoczesne koncepcje domu przyszłości, powstające już teraz na naszych oczach.

