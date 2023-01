Dowcipy elektryzujące i oświecające

Wchodzi pacjent do dentysty i mówi:

– Panie doktorze wydaje mi się, że jestem ćmą.

– Naprawdę? – To powinien Pan pójść do psychiatry, nie do stomatologa.

– Tak, ale tylko u Pana paliło się światło.



🙂

Spotyka się Słońce z Księżycem i mówi:

– Wiesz, że jesteś jedynie moim bladym odbiciem.

– Tak, ale nawet takie blade odbicie może cię zaćmić – odpowiada Księżyc.

🙂

Policjanci legitymują Panią spotkaną o późnej porze na ulicy.

– Czym się Pani zajmuje?

– A, tak chodzę sobie od latarni do latarni.

– Pisz zawód: elektromonter.

🙂

Puk-puk — podchmielony facet puka w latarnię. Stojący obok kolega pyta:

– Dlaczego pukasz, tam nie ma nikogo?!

– Jak to nie ma? Przecież na górze się świeci!

🙂

Ilu psychiatrów trzeba do zmiany żarówki?

Żadnego, zdaniem psychiatry żarówka sama musi chcieć się zmienić.

🙂

Ilu Sycylijczyków jest potrzebnych do wkręcenia jednej żarówki?

Trzech, bo jeden wkręca, a dwóch pozbywa się świadków.

🙂

Ilu facetów potrzeba do wkręcenia żarówki?

To zależy ilu wstanie z kanapy …

🙂

Ilu programistów MicroSoftu potrzeba do wkręcenia żarówki?

Odp. 1 – Ani jednego, bo gdy zgaśnie światło to Bill Gates ogłosi ciemność jako standard.

Odp. 2 – Ani jednego, bo to HardWare.

🙂

– Co to jest miłość?

– Miłość jest światłem.

– Co to jest małżeństwo?

– Rachunek za światło.

🙂

Przychodzi Jasiu do mamy:

– Mamo choinka się pali.

– Nie mówi się „pali” tylko „świeci”.

Za chwilę znów przychodzi Jasiu:

– Mamo teraz się świecą firanki.

🙂

Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba do wkręcenia żarówki?

– Ani jednego, bo prawdziwy mężczyzna nie boi się ciemności.

🙂

Dwie blondynki patrzą na księżyc.

– Myślisz, że tam jest życie? – zastanawia się jedna.

– Pewnie, przecież pali się światło!

🙂

– Z jaką szybkością porusza się ciemność?

– Ciemność porusza się z prędkością światła, ale w przeciwnym kierunku.

🙂

– Czy mieszkańcy Marsa boją się prądu?

– Tak, bo nie mają uziemienia.

🙂

Pani pyta na lekcji Jasia:

– Jasiu, skąd się bierze światło?

– Z Afryki.

– Jak to z Afryki?

– Bo jak zabraknie światła, to tata mówi, że znowu te małpy z elektrowni wyłączyły prąd.

🙂

Co powstanie z połączenia żarówki i anakondy?

– Pięciometrowy neon.

🙂

Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem:

– Dziesięć litrów benzyny, szybko!

– Co jest? Pali się?

– Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

🙂

Pijaczek szuka czegoś w nocy pod latarnią. Podchodzi policjant i pyta się go, co robi.

– Szukam kluczy, które zgubiłem. – odpowiada pijak.

Szukają więc razem i nic. Po dłuższej chwili policjant pyta się:

– Czy jest pan pewien, że tutaj je pan zgubił?

– Nie, ale tu jest najjaśniej!

🙂

Żona Szkota mówi do męża:

– Co tak pstrykasz tym światłem, spać nie dajesz!

– Książkę czytam, a strony mogę przewracać po ciemku.

🙂

Szkot do żony leżącej na łożu śmierci:

– Kochanie, idę po lekarza. Gdybyś jednak wyczuła, że zbliża się twój koniec, to nie zapomnij zgasić światła.

🙂

Jakie znane rzeczy wynaleziono w Wąchocku?

– Wodoszczelną gąbkę, latarkę na energię słoneczną, urządzenie do zapalania zapałek od zapalniczki.

🙂

Dlaczego w Wąchocku rozłożono siatkę pod linią wysokiego napięcia?

– Żeby napięcie nie spadło.

🙂

Dlaczego na liniach wysokiego napięcia do Wąchocka druty wymienia się na kolczaste?

– Bo Wąchock leży na górce i po zwykłych prąd by się ślizgał.

🙂

– Moja mama jeździ jak piorun.

– Tak szybko?

– Nie, tak często wali w drzewa.

🙂

Do biura agencji ubezpieczeniowej wbiega interesant.

– Chciałbym ubezpieczyć dom.

– Bardzo proszę, szanowny panie. Zechce pan usiąść i chwilkę poczekać.

– Kiedy ja nie mam czasu, bo on się pali.

🙂

Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie kapelmistrz pyta:

– Jaka jest różnica między fortepianem a skrzypcami?

– Fortepian się dłużej pali!

🙂

W jednej wsi zimą paliła się stodoła. Zbiegło się mnóstwo ludzi. Nagle ktoś z tłumu krzyknął:

– Taaak! Grzać to się teraz wszyscy przyszli, ale podpalić to sam musiałem!

🙂

Elektryk do pomocnika:

– Franek, potrzymaj przez chwilę te druty.

– Już trzymam.

– Czujesz coś?

– Nie.

– W porządku. To znaczy, że pod napięciem są tamte.

🙂

– Janie! Przesuń mi fortepian.

– Będzie pan grał?

– Nie, ale na nim leżą zapałki.

🙂

Czym się różni saper od elektryka?

– Właściwie to niczym, bo i saper i elektryk myli się tylko raz, ale elektryk przed śmiercią jeszcze chociaż zatańczy!

🙂

Elektryk, mechanik i informatyk jadą samochodem. Nagle z samochodem zaczyna się dziać coś dziwnego. Elektryk natychmiast stwierdza:

– Instalacja elektryczna nawala.

– Nie, to silnik pada — zaprzecza mu mechanik i w moment wybucha sprzeczka.

W końcu proszą informatyka o rozstrzygniecie.

Ten stwierdza:

– Wiecie co, a może zgaśmy go i odpalmy z powrotem …

🙂

Elektryk tłumaczy się przed komisją dyscyplinarną:

– No, dostałem 250 mililitrów spirytusu do czyszczenia styków. W trakcie pracy tak się nawdychałem oparów, że straciłem kontrolę nad sobą i resztę wypiłem.

🙂

W szpitalnej sali operacyjnej odbywa się skomplikowana operacja. Do sali wchodzi elektryk i mówi do chirurga:

– Proszę się pospieszyć, bo zaraz wyłączam prąd i nie będzie go do rana.

🙂

Szczyt ciemnoty: Zapalić jedną zapałkę, a potem drugą, aby zobaczyć, czy ta pierwsza się pali.

🙂

Szczyt niemożliwości: Połaskotać tak żarówkę, aby ci w elektrowni się śmiali.

🙂

Budowlaniec mówi do kumpla:

– Chciałbym mieszkać i pracować na Biegunie Północnym.

– Dlaczego?

– Bo tam noc trwa przez pół roku, więc nic bym nie robił, tylko wylegiwałbym się w łóżku.

– Ale przecież po takiej nocy musiałbyś potem przez pół roku pracować bez przerwy!

– Coś ty! Tam też obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy!

🙂

Co mówi gen, gdy spotyka się z drugim genem:

– Halogen.

🙂

Kat do montera opraw oświetlenia drogowego:

– Ile powiesiłeś dzisiaj Philipsów?

🙂

Idzie trzech wariatów po torach kolejowych.

– O, jakie te schody długie.

– I jaka poręcz niska.

– Nie martwcie się. Widzę światła, winda już jedzie.

🙂

Ministerstwo Finansów wprowadziło nowe świecące banknoty wykonane z technologii OLED. Po co? Chcą prześwietlić szarą strefę … i kieszenie podatników.

🙂

Przychodzi baba do ginekologa:

– Proszę się rozebrać!

– Kiedy ja się wstydzę, panie doktorze.

– To może ja od razu zgaszę światło?

🙂

Dwóch wariatów uciekło w nocy z wariatkowa i dochodzą do rzeki bez mostu…

– Co tu zrobić? – mówi jeden.

– Wiem! Ja zapale latarkę tak, żeby światło było nad wodą. Wtedy ty przejdziesz po świetle na druga stronę.

– Eeeeeeee tam, ale ty jesteś pieprznięty!. Ty zgasisz latarkę, a ja spadnę!

🙂

Mąż przychodzi do domu i siada na kibelku. Tymczasem żona krząta się po mieszkaniu i słyszy, że z kibla dochodzą jakieś postękiwania. Myśli sobie: „Zrobię mężowi kawał i zgaszę światło”. Gdy to już zrobiła z kibla słychać krzyk:

– O Boże! Ratunku!!!.

Przerażona otwiera drzwi i zapala światło. A mąż mówi:

– Uff!!! Myślałem już, że mi oczy pękły.

🙂

Kapral wchodzi wieczorem do sypialni rekrutów i pyta:

– Który z was był w cywilu elektrykiem?

– Ja! – zgłasza się jeden z żołnierzy.

– W porządku. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby co wieczór o dziesiątej gasić światło.

🙂

Idzie zając z magnetowidem przez las, spotyka niedźwiedzia. Ten się pyta:

– Zając, a skąd masz widelca?

– A, dostałem od lisicy.

– E, jak to, od lisicy? Przecież ona taka chytra…

– No tak, zaprosiła mnie na kolacje, postawiła winko, potem się rozebrała, zgasiła światło i mówi: „Bierz, co mam najlepszego”. No to wziąłem video i poszedłem.

Niedźwiedź się śmieje rozbawiony:

– Och, głupiutki zajączku, trzeba było mnie zawołać, wzięlibyśmy lodówkę!

🙂

Przyjechał turysta z turystką w góry. Nocują u bacy. Rano baca pyta:

– Czy wy w nocy nic ze sobą nie robicie, że się światło cały czas pali?…

– Baco, przy świetle to dopiero przyjemność!

Na drugi dzień turysta pyta bacę:

– No i jak, lepiej przy świetle?

– Lepiej, lepiej — i ile dzieci miały uciechy!

🙂

Bacowa budzi swojego męża w środku nocy.

– Antoś, pchła mi chodzi po plecach, złap ja i zabij.

– Zapal światło — doradza zaspany baca. – Jak cię zobaczy, to sama

zdechnie ze strachu.

🙂

– Jakie są polskie drogi do kapitalizmu? – pyta dziennikarz na konferencji prasowej wicepremiera.

– Drogi węgiel, drogi gaz, drogi prąd…

🙂

Jedzie facet taksówką, jedzie, czerwone światło, taksówkarz przejeżdża.

– No co pan? Szalony? Na czerwonym pan jedzie? – oburza się pasażer.

– Spokojnie, mój szwagier jeździ na czerwonym i jeszcze mu się nic nie stało — informuje taksówkarz.

Jadą dalej, zielone światło, taksówkarz się zatrzymuje.

– No i czemu pan nie jedzie? – pyta pasażer.

– Wolę być ostrożny, bo może szwagier będzie jechał?

😉

Ps. Podziękowania dla: Martyny Nawrockiej, Magdy Abramczyk, Ilony Bąkowskiej oraz Magdy Lau za udostępnienie swojego zbioru, z którego to pochodzi spora część dowcipów.

[Aktualizacja 2022.12.29]