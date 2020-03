Drewno w łazience – trend zawsze modny

Drewniane wykończenie w domu nadaje przestrzeniom niezwykłej głębi. Są szlachetne i bardzo oryginalne, nie zawsze i nie wszędzie jednak na drewno można sobie pozwolić. Jak wykorzystać je w łazience? Drewno w łazience prezentuje się zjawiskowo. Przywodzi na myśl salony SPA, wysokiej klasy hotele i apartamenty. Nie w każdej łazience drewno będzie pasować, ale przy odrobinie dobrej woli można z niego wyczarować doskonałe kompozycje i powiększyć optycznie zwykle niewielką przestrzeń łazienki.





fot. materiały prasowe

Drewno w łazience – gdzie stosować? Jakie kolory wybierać?

W łazience drewniane mogą być nie tylko ściany, drewno może pojawić się także w postaci blatu pod umywalką, dekoracji na szafce nad toaletą czy we frontach szafek łazienkowych. Do najmniejszych, nieliczących więcej niż pięć metrów kwadratowych przestrzeni, nieźle sprawdzają się kolory takie jak dąb naturalny, sosna złocista, dąb bielony czy orzech włoski. Całkiem nieźle wyglądają odcienie szarości i połączenia dębu bielonego z jasno-szarym antracytem czy pinia z cyprysem. Jeśli łazienka jest nieco większa i można pozwolić sobie na zastosowane ciemniejszych kolorów, można połączyć np. cyprysa z kasztanem, dąb naturalny z palisandrem angielskim czy japońską wiśnię z naturalną sosną. Wśród rzadziej stosowanych, ale bardzo efektownych kolorów mamy również mahoń, ciemny dąb, wenge czy naturalne drewno malowane na odcienie zieleni.

Jak wybrać drewno do łazienki?

Wszystkim, którzy mają obiekcje co do stosowania drewna w wilgotnym pomieszczeniu, jakim jest łazienka, wypada przypomnieć, że to właśnie drewno jest sprawdzonym i świetnie zachowującym się budulcem do płotów, żaglowców czy innych zewnętrznych elementów budynków. Jeśli tylko gatunek jest odpowiedni, a impregnacja regularna i właściwa, nie ma co obawiać się zacieków czy “rozchodzenia się” desek w najbardziej narażonych miejscach na wilgoć.

Najlepszymi gatunkami drewna do zastosowania w łazience będą drewna egzotyczne. Zwłaszcza te z drzew, które pochodzą z wilgotnych klimatów. Średnio w łazience sprawdzą się drewna drzew iglastych. Nie do końca trafionym pomysłem może okazać się dąb, na którego powierzchni po czasie mogą pojawić się przebarwienia, na skutek działania środków czyszczących czy kwasów. Niestety źle dobrane lub niewłaściwie pielęgnowane drewno nie sprawdzi się w nawet najlepiej zaprojektowanej łazience.

Materiały drewnopodobne – płytki

Mało wymagającym, ale bardzo pięknym materiałem na wykończenie łazienki będzie płytka drewnopodobna. Niezliczoną ilość wzorów i wielkości tego typu wykończenia znaleźć można w sklepie Plytki24.pl. Wybierać możemy spośród płytek podłogowych o dużych rozmiarach, w kolorach i z fakturą do złudzenia przypominającą naturalne drewno. Na ściany można dobrać płytki w naturalnych kolorach drewna lub coś bardziej ekstrawaganckiego jak wiśnia japońska, delikatne beże i kolory dębu. Zaletą płytek drewnopodobnych jest nie tylko ich niższa cena niż drewna, ale także wyjątkowa łatwość w utrzymaniu. Płytki tego typu bez specjalnej konserwacji mogą zdobić łazienkę przez 10, a nawet 20 lat.

