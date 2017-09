Jak dobrze oświetlić dom lub mieszkanie?

Światło decyduje nie tylko o tym, jak widzimy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy. Jak odbieramy dane wnętrze, czy ono ginie w mroku, czy zaprasza swoim światłem. Tworząc oświetlenie domu czy mieszkania warto podjąć trud właściwego doboru świateł. Niniejszy materiał ma pomóc, w tym wcale nie prostym zadaniu.

Ebook obejmuje swym zakresem zagadnienie oświetlenia takich pomieszczeń jak: pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, jadalnia, łazienka, korytarz i przedpokój. W prosty sposób wyjaśnia też niezbędne przy doborze odpowiedniego oświetlenia terminy: temperaturę barwową, wskaźnik oddawania barw, strumień świetlny oraz skuteczność świetlną.

Opinie i komentarze

Bardzo się cieszę, że trafiłam na to opracowanie, bo (nomen omen;) rozjaśniło mi wiele zagadnień dotyczących oświelenia! Jestem teraz na etapie prac wykończeniowych w nowo wybudowanym domu i wszystkie informacje dotyczące oświetlenia pomieszczeń są mi bardzo pomocne. Tym bardziej, że jak dotąd nie interesowałam się oświetleniem i w tym temacie byłam kompletnym laikiem.

Autor podszedł do tematu w bardzo dobry sposób – stosując zasadę od ogółu do szczegółu – najpierw przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące światła i oświetlenia, po czym przedstawił przykłady oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zdjęciami (szczególnie te ostatnie są bardzo skutecznym wyjaśnieniem tematu). Z takimi podstawami znacznie łatwiej jest zaprojektować pomieszczenia w swoim mieszkaniu. A przy odrobinie fantazji mogą wyjść z tego bardzo ciekawe efekty.

Jako laikowi zabrakło mi w tym opracowaniu bardziej szczegółowego omówienia typu lamp i możliwości ich zastosowania. Moim zdaniem są to istotne informacje, bo gdy wchodzę do sklepu z lampami, to czuję się przytłoczona ilością i mnogością form lamp zwisających z sufitu i stojących w każdym możliwym kącie sklepu. I jak tu wybrać cos dla siebie? Czego szukać?

Drugą rzeczą, której moim zdaniem zabrakło to bardziej szczegółowe omówienie rodzaju żarówek (ten temat był tylko „liźnięty”). Obecnie na rynku jest mnóstwo żarówek, ale nie wszystkie nadają się do pomieszczeń mieszkalnych. Osobiście najbardziej lubię światło tradycyjnej żarówki, ale odchodzi sie od tych żarówek. Jak więc dobrać żarówkę energooszczędną, żeby światłem była zbliżona do tradycyjnej?

Mam nadzieję, że w następnym wydaniu tego opracowania się coś takiego się znajdzie.

Pozdrawiam

Elwira Kucharska