Fotowoltaika, czyli korzyści płynące ze słońca

Fotowoltaika w ostatnich 2-3 latach stała się w Polsce niezwykle popularna. Dzieje się tak za sprawą kilku czynników. Po pierwsze stale rosnące koszty energii elektrycznej skłaniają wielu posiadaczy domów do poszukiwania oszczędności w tym zakresie. Po drugie na rynku funkcjonuje coraz więcej firm oferujących instalację paneli dzięki czemu ceny tych usług stały się bardziej przystępne. I po trzecie, osoby decydujące się na montaż instalacji fotowoltaicznej mogą liczyć na dofinansowanie ze specjalnego rządowego programu.





ABC instalacji fotowoltaicznej

Jak powszechnie wiadomo, cała idea energii ze słońca opiera się na tym, iż panele fotowoltaiczne wyposażone w specjalne ogniwa krzemowe są w stanie przetworzyć światło słoneczne na prąd. Oczywiście instalacja to nie same panele, ale również m.in. rozdzielnie budowlane, których zadaniem jest bezpieczne przetwarzanie i rozsyłanie energii o odpowiedniej mocy do urządzeń końcowych. Więcej informacji o aparaturze stosowanej w fotowoltaice znaleźć można w sklepie DoktorWolt z Krakowa.

Zalety instalacji fotowoltaicznej

Lista zalet sprowadza się tak naprawdę do trzech głównych.

Po pierwsze dzięki panelom uzyskujemy bardzo duże, sięgające 80-90% oszczędności na rachunkach za prąd.

Po drugie wspieramy ekologię. Energia słoneczna i wiatrowa to w 100% naturalne źródło energii. W dobie smogu, który staje się coraz większym problemem wszelkie rozwiązania proekologiczne stają się nie tylko popularne, ale są promowane i wspierane przez rząd.

Po trzecie, instalacja paneli fotowoltaicznych, zwiększa wartość domu podczas jego sprzedaży. Nie ulega wątpliwości, iż obok takiego argumentu nikt nie przejdzie obojętnie. Jednym z kluczowych pytań, które pada podczas rozmów o sprzedaży domu są koszty jego utrzymania. Instalacja fotowoltaliczna przynosi realne korzyści, co daje właścicielowi domu solidny argument za tym, aby oczekiwać od kupującego nieco wyższej ceny za nieruchomość. Przykład z innych państw, w których fotowoltaika jest o wiele bardziej rozwinięta potwierdza tą regułę.

Fotowoltaika z dotacją

Pomimo licznych zalet jakie niesie ze sobą fotowoltaika wciąż kojarzona jest ona z inwestycją wymagającą dużych nakładów finansowych. Na szczęście dla wszystkich zainteresowanych, za sprawą dofinansowania z rządowego programu można te koszty zmniejszyć nawet o kilkanaście procent. Decydując się na panele fotowoltaiczne należy również pamiętać, iż jest to inwestycja długoterminowa. Oszczędności na rachunkach za prąd uzyskane dzięki instalacji fotowoltaicznej sięgają 80-90%. Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny energii elektrycznej, łatwo policzyć, ile pieniędzy zostanie nam w portfelu na przestrzeni lat.

Podsumowując, instalacja fotowoltaliczna jest rozwiązaniem sprawdzonym i korzystnym zwłaszcza w długiej perspektywie czasowej. Ułatwienia w postaci dofinansowania oraz coraz większa liczba firm działających na tym rynku sprawiają, że niemal każdy kto ma dom może z niej skorzystać.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep DoktorWolt.