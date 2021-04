Fotowoltaika – oszczędność i ochrona środowiska

Fotowoltaika stanowi niezwykle opłacalne rozwiązanie, po które sięga coraz większa liczba użytkowników. Oprócz możliwości wygenerowania oszczędności dla domowego budżetu, instalacja fotowoltaiczna nierozerwalnie związana jest również z większą dbałością o środowisko naturalne. Podczas swojej pracy nie generuje ona szkodliwych substancji do atmosfery, natomiast niższe odciążenie sieci energetycznych może sprzyjać zmniejszeniu ilości spalanego węgla, co z kolei wpływa na jakość powietrza w naszym kraju. W jaki sposób działa tego rodzaju instalacja?





Instalacje fotowoltaiczne – w jaki sposób działają?

Instalacje fotowoltaiczne dają możliwość uzyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Taka energia może być wykorzystana zarówno do zasilania niewielkich urządzeń, jak i ogrzewania pomieszczeń oraz wody w budynkach mieszkalnych. Podstawowym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które łączy się ze sobą w moduły fotowoltaiczne. Ogniwa zbudowane są z materiału półprzewodnikowego, który ma zdolność przewodzenia ładunku elektrycznego. Panele fotowoltaiczne to grupa modułów, która zasila jeden falownik. Powstający w modułach prąd zostaje przekazany do falownika, który przekształca go na prąd zmienny, zgodny z parametrami wymaganymi przez domowe gniazdka.

Dodatkowo wykonywane są również pomiary, pozwalające zliczyć ilość energii wyprodukowanej przez instalację oraz pobranej z sieci energetycznej. Jeśli energii zostanie wyprodukowane więcej, niż użytkownik potrzebował, wówczas jej nadmiar zostanie przekazany do sieci energetycznej z możliwością odbioru 80% wyprodukowanej energii.

Fotowoltaika – korzyści dla użytkowników

Fotowoltaika oznacza cały szereg korzyści, które przemawiają za podjęciem decyzji o budowie tego typu instalacji. Instalacje fotowoltaiczne to przede wszystkim aspekt ekonomiczny, pozwalający na znaczne obniżenie rachunków za zużytą energię elektryczną. Do prawidłowego działania systemu nie są wymagane żadne zasoby naturalne, przez co nie oddziałuje on w negatywny sposób na środowisko naturalne. To doskonała możliwość na uniezależnienie się od dostawców energii oraz niestabilności cen na rynku. Użytkownik zyskuje również komfort i wygodę, bowiem instalacja jest całkowicie bezobsługowa i nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych działań. Ponadto charakteryzuje się ona wysoką trwałością, dlatego jest to rozwiązanie na wiele kolejnych lat.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma SolarX.