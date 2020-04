Fotowoltaika – praktyczne i ekonomiczne źródło energii odnawialnej

Instalacje fotowoltaiczne stały się popularnym rozwiązaniem, który pozwala na korzystanie z prądu otrzymanego prosto ze Słońca. Fotowoltaika to przede wszystkim oszczędność, ekologiczność oraz uniwersalność. Instalacje PV sprawdzą się zarówno w domu jak w dużej firmie czy instytucji. Sprawdź co powinieneś wiedzieć, zanim ostatecznie zdecydujesz się na zamontowanie modułów fotowoltaicznych w swoim domu.





Dzięki zamontowaniu poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej (m.in. paneli fotowoltaicznych, inwertera) możliwe jest wyprodukowanie energii elektrycznej na własne potrzeby.

Sposób działania instalacji PV

Instalacje fotowoltaiczne składają z wielu paneli fotowoltaicznych, które połączone są ze sobą i specjalnie dobranym inwerterem. Pozwala to na dostosowanie parametrów prądowych do potrzeb osób, korzystających z energii elektrycznej. W skład instalacji wchodzi również akumulator oraz przewody przyłączeniowe, dzięki którym przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną czyli prąd jest możliwy. Nadmiar wyprodukowanej energii możemy odprowadzić do zakładu energetycznego i odebrać latem.

Ekologiczne rozwiązanie

Fotowoltaika to ekologiczne i odnawialne źródło energii, dzięki czemu przyczyniamy się do ograniczenia emisji C02 do atmosfery. Dodatkowo sam montaż paneli PV nie jest uciążliwy zarówno dla środowiska jak i najbliższego otoczenia. Trwa on krótko, dzięki czemu szybko możemy cieszyć się energią elektryczną prosto ze Słońca. Inwestycja szybko się zwraca, po tym czasie uzyskany prąd jest całkowicie darmowy.

Czym kierować się w czasie wyboru instalacji fotowoltaicznej?

Najlepiej zlecić to firmie, która się tym zajmuje. Na polskim rynku, jest wiele takich firm np. Solarx, w których pracują wyszkoleni i pomocni pracownicy, którzy pomogą w dobrze odpowiedniej instalacji w zależności od naszych potrzeb energetycznych.

Należy zwrócić uwagę na cenę instalacji. Zazwyczaj im lepszy panel fotowoltaiczny, tym droższy, ale przekłada się to na jego wydajność energetyczną, żywotność i bezawaryjność. Warto więc wiedzieć jaką wydajność energetyczną, żywotność i bezawaryjność instalacji otrzymujesz w stosunku do ceny.

Przyda się też sprawdzić opinie w Internecie o firmie, której chcemy zlecić zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Warto zwrócić uwagę na to czy oferuje ona usługę pogwarancyjną i ile lat gwarancji firma, udziela na poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika – Mity

Niektórzy twierdzą, że w Polsce montowanie instalacji fotowoltaicznej nie ma sensu, gdyż ilość dni nasłonecznionych jest zbyt mała. Nic bardziej mylnego – nawet zimowe światło w zupełności wystarczy do wyprodukowania potrzebnej nam ilości energii elektrycznej pod warunkiem, że nasza fotowoltaika zostanie dobrana i w sposób optymalny dopasowana do naszych potrzeb.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Solarx.