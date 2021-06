Fotowoltaika w województwie śląskim. Dlaczego warto?

Łatwo zauważyć, że fotowoltaika zdecydowanie zyskała na popularności na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie szczególnie chętnie inwestują w nią osoby prywatne oraz właściciele małych firm. „Moda” na panele słoneczne z całą pewnością objęła też Śląsk. Sprawdź, dlaczego jest to dobre miejsce do inwestowania w panele fotowoltaiczne i na jakie korzyści można liczyć.





Czym są instalacje fotowoltaiczne i jak działają?

Instalacje fotowoltaiczne służą do wytwarzania ekologicznego prądu z użyciem jedynie słońca. Stanowiące ich główny element panele fotowoltaiczne są zbudowane z ogniw, które pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają napięcie elektryczne, czyli prąd stały. Następnie wytworzona energia jest przekazywana do inwertera (falownika). To urządzenie, które odpowiada za dostosowanie parametrów energii do potrzeb domowej sieci. W ten sposób prąd stały jest przekształcany w prąd zmienny o napięciu 230 V.

Wydajność montowanych obecnie instalacji fotowoltaicznych to efekt wieloletnich prac nad udoskonalaniem technologii. Dlatego dziś ich montaż jest opłacalny w wielu miejscach – jednym z nich jest województwo śląskie. Na pracę paneli negatywnie nie wpływa nawet zachmurzenie, dlatego możesz być pewien, że będą Ci dostarczać energię przez cały rok. Podpisując z zakładem energetycznym umowę prosumencką, będziesz zaś mógł oddawać wyprodukowane nadwyżki do sieci i odbierać je w czasie zmniejszonej produkcji i zwiększonego zapotrzebowania.

Jakie są zalety instalacji fotowoltaicznej?

Jeśli interesuje Cię fotowoltaika, Śląsk jest świetnym miejscem na inwestycje. Dlaczego warto się tym zainteresować? Ponieważ fotowoltaika oferuje wiele korzyści.

Do najważniejszych zalet można zaliczyć:

oszczędności – dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala obniżyć wysokość rachunków za prąd nawet o ponad 90%;

wygodę – praca paneli fotowoltaicznych jest całkowicie automatyczna, nie wymagają obsługi ani nadzoru, są też w zasadzie bezawaryjne;

niezależność – montując instalację fotowoltaiczną, uniezależniasz się od podwyżek na rynku energii elektrycznej;

trwałość – wysoka jakość i odporność współcześnie dostępnych paneli sprawiają, że posłużą Ci one bez problemu przez kilkadziesiąt lat;

ekologię – decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, wspierasz środowisko poprzez ograniczenie emisji i wykorzystanie całkowicie „zielonej”, odnawialnej energii.

Warto przy tym pamiętać, że Śląsk jest regionem, w którym nasłonecznienie oscyluje w okolicach 1000 kWh/m2 rocznie. Oznacza to, że na pokrycie zapotrzebowania domu lub małej firmy wystarczy instalacja o mocy kilku kWp.

Fotowoltaika Śląsk – skorzystaj z dofinansowania

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych można dodatkowo zwiększyć, korzystając z rozmaitych dotacji i ulg. Programów jest na tyle dużo, że każdy znajdzie na rynku odpowiednią ofertę dla siebie.

Inwestorzy prywatni najczęściej korzystają z:

programu „Mój Prąd” zapewniającego dofinansowanie całej instalacji fotowoltaicznej,

programu „Czyste Powietrze”, który zapewnia dotacje do różnych systemów wykorzystujących OZE, w tym fotowoltaiki,

programów lokalnych zachęcających do montażu paneli fotowoltaicznych, które są okresowo dostępne również w woj. śląskim.

Ponadto kwotę poniesioną na inwestycję możesz odliczyć od podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki temu fotowoltaika realnie będzie Cię kosztować jeszcze mniej!

Fotowoltaika dla domu i firmy – jak wybrać?

Chcesz wyposażyć swój dom lub firmę w panele fotowoltaiczne, które będą przez cały rok dostarczać darmową energię? Najlepiej skorzystać z pomocy fachowców, takich jak Erato Energy. Sponsora tego artykułu. To firma z dużym doświadczeniem na rynku i specjalizująca się w systemach wykorzystujących OZE. Co ważne, działa w całym województwie śląskim – nie tylko w jego głównych miastach takich jak Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Bytom, Tychy czy Rybnik, ale również w mniejszych miejscowościach!

Skontaktuj się z firmą, by otrzymać spersonalizowaną ofertę, uzyskać pomoc w doborze komponentów czy uzyskaniu dofinansowania. Specjaliści Erato Energy zajmą się Twoją inwestycją od A do Z i pomogą czerpać maksymalne korzyści z fotowoltaiki.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Erato Energy.