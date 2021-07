Gdzie kupić wózki do bram przesuwnych?

W przypadku bram przesuwnych elementem najbardziej narażonym na uszkodzenia są wózki, do których dostają się różne zabrudzenia, a dodatkowo ze względu na zasadę działania bramy przesuwnej narażone są na trudne warunki pracy. W wielu sytuacjach uszkodzenia wynikają z nieprawidłowego procesu produkcji, co przekłada się na wystąpienie naprężeń.





Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Bez problemu można jednak wymienić wózki bram przesuwnych ze standardowych modeli na nowoczesne rozwiązania, w których stosowane są dwa niezależne przeguby. Pozwala to rozwiązać problem z nierównością profilu. Niezależnie więc od tego, czy chcesz naprawić bramę, w której wózek jezdny odmówił posłuszeństwa w związku ze zużyciem elementu, czy też doszło do uszkodzenia bram lub wózków (na przykład w wyniku uderzenia w bramę autem), poniżej znajdziesz produkty, dzięki którym uda ci się to sprawnie zrobić.

Przegubowe wózki do bram

Do bramy wjazdowej polecane są przede wszystkim wózki przegubowe, które są dużo lepsze niż klasyczne rozwiązania. Zastosowane w nich rolki stalowe nie są osadzone na sztywno, co sprawia, że tego typu wózki jezdne charakteryzują się niezauważalnym przeskokiem profilu. Zachowują również prawidłowy luz, co pozwala wydłużyć żywotność elementu. W celu złożenia zamówień lub zapoznania się z dostępnymi modelami w sklepie prog-greg.pl możesz zajrzeć do kategorii wózki do bram do skrzydła bramy wjazdowej. Oferowane są tu akcesoria, na które dostępna jest dwuletnia gwarancja. Nie musisz się zatem martwić, że nowy komplet szybko ulegnie uszkodzeniu i trzeba będzie wzywać na posesję serwis. Wózki należą do trwałych akcesoriów, które są łożyskowane.

Rozwiązania do bram przesuwnych

Równie ważne, jak wózki są rolki z tworzywa sztucznego, które możesz zamówić we wspomnianym sklepie internetowym. Znajdziesz tu rolki o różnym wymiarze średnicy, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do każdej bramy. Sprzedawcy z wieloletnim doświadczeniem mogą pomóc w doborze najlepszego rozwiązania typu zestaw wózków, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Warto też sprawdzić dane na temat produktu, które są dostępne przy wariantach produktów na stronie.

Dlaczego warto wymienić wózki bramy przesuwnej?

Za wymianą standardowego modelu przemawia to, że w wielu przypadkach regulacja wysokości nie przynosi efektów, więc lepiej skorzystać z nowego zestawu wózków. Wówczas nie trzeba się martwić regulacją wysokości, co rozwiązuje problem dostępu do posesji. Elementy o różnych rozmiarach dopasujesz do każdej szyny.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma PROG-GREG.