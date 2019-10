Dbanie o higienę intymną to bardzo istotna sfera życia codziennego, którą w prosty sposób może ułatwić korzystanie z bidetu. Ta ceramika łazienkowa wyglądem przypominająca z jednej strony toaletę, z drugiej zaś umywalkę ma zastosowanie w wielu miejscach. Bidety mogą być podobnie jak toalety stojące, kompaktowe lub podwieszane. Ta ostatnia, nowoczesna forma montażu daje szerokie możliwości aranżacji wnętrza i zapewnia wiele wartości dodanych. Gdzie znajdą zastosowanie bidety podwieszane?





Współczesne łazienki w domu i hotelu

Choć historia bidetów sięga kilku wieków wstecz, to jednak do powszechnego użytku na południu Europy trafiły one dopiero w XX wieku. W Polsce rozwiązanie zyskuje na popularności dzięki coraz większej świadomości jego użyteczności. Nowoczesne bidety podwieszane umożliwiają stworzenie wyjątkowych aranżacji wnętrz współczesnych łazienek nie tylko w mieszkaniach i domach, ale także w dobrej klasy hotelach. Bidet podwieszany dzięki eleganckiej pojedynczej bryle oraz braku bezpośredniego kontaktu z podłogą zapewnia łatwość utrzymania czystości zarówno samego urządzenia, jak i jego otoczenia. Idealnie wpasowuje się nie tylko w łazienki w nowoczesnym stylu, ale także minimalistycznym, loftowym czy skandynawskim. Oferta obejmująca bidety podwieszane w sklepie Hoff to linie produktów z wybranych kolekcji czołowych producentów, dzięki czemu ceramikę tą można dostosować do pozostałych elementów wyposażenia łazienki. Zabudowa instalacji doprowadzającej ciepłą i zimną wodę oraz odpływu w całości w ścianie pozwala na osiągnięcie czystej formy bez zbędnych odsłoniętych elementów.

Bidety podwieszane w sklepie Hoff dostosowane do szczególnych potrzeb

Podwieszenie bidetu na podtynkowym stelażu umożliwia jego montaż na wybranej wysokości. To doskonałe rozwiązanie pozwalające dostosować funkcjonalność łazienki do specjalnych potrzeb. Dbanie o higienę intymną już od najmłodszego wieku, czy też dopasowanie instalacji dla osób starszych lub niepełnosprawnych to główne zalety bidetów podwieszanych. To także wygoda dla osób o niestandardowym wzroście – produkt można dopasować do wymagań. Niektóre bidety podwieszane mogą być wyposażone zarówno w otwór na baterię stojącą, jak również regulowaną dyszę. Korzystanie z bidetu w celu podmycia nie wymaga rozbierania się w całości, dlatego pozwala na komfortowe użytkowanie przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej samodzielnie, czy też z opiekunem. Kobiety w ciąży, połogu czy osoby chore, wymagające wzmożonej higieny intymnej docenią możliwość skorzystania z tego typu rozwiązania.

