Głowica termostatyczna – może pracować w różnych trybach

Za pomocą głowicy termostatycznej zamontowanej przy grzejniku można automatycznie regulować temperaturę w pomieszczeniach. Urządzenie tego typu pozwala na pracę w wielu trybach – można dzięki temu łatwo dopasować je do swoich potrzeb.





Głowica termostatyczna to specjalny rodzaj urządzenia, które może zastąpić zwykły zawór regulujący temperaturę grzejnika. Poprzez zamontowanie głowicy termostatycznej, która nazywana jest także regulatorem temperatury, można automatycznie zmieniać temperaturę w poszczególnych pokojach. Nowoczesna głowica termostatyczna może nie tylko pracować w temperaturze określonej ręcznie przez użytkownika. Dodatkowo, głowice tego typu mogą posiadać różne tryby pracy. Co oferują takie urządzenia?

Głowica termostatyczna – tryb pracy dzień i noc

To podstawowy tryb pracy, który pozwala na ustalenie dwóch wariantów temperatury, a mianowicie temperatury na dzień oraz na noc. W ciągu dnia głowica termostatyczna – https://www.salus-controls.pl/produkty/trv10rfm-bezprzewodowa-glowica-termostatyczna-zigbee-m30x1-5-2xa może utrzymywać we wnętrzach temperaturę na poziomie od 19 do 21 stopni Celsjusza zależnie od oczekiwań użytkownika. Z kolei w ciągu nocy zmniejsza ona temperaturę do poziomu 17-19 stopni Celsjusza, aby zapewnić bardziej komfortowy sen.

Głowica termostatyczna – temperatura dopasowana do pomieszczenia

Również głowice termostatyczne mogą pracować w określonym trybie pracy dostosowanym do konkretnego pomieszczenia. Wówczas takie regulatory temperatury mogą pracować w zakresie temperatur innym niż ten dzienny i nocny. Przykładowo, głowica termostatyczna może być zamontowana w łazience i może ona następnie utrzymywać temperaturę od 24 do 26 stopni Celsjusza dla wygody kąpieli.

Głowica termostatyczna – zapobieganie przed zamarzaniem

Głowica może również być wyposażona w tryb pracy zapobiegający przed przemarzaniem. Wówczas głowica będzie utrzymywała we wnętrzach temperaturę około 6-7 stopni Celsjusza, aby w ten sposób zmniejszyć ryzyko przemarzania instalacji. Warto także zaznaczyć, że głowica termostatyczna może także pracować w trybach ustalonych przez użytkownika – można wtedy samodzielnie ustalić temperaturę i godziny jej utrzymywania.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył serwis salus-controls.pl.