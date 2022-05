Taśmy LED doskonale sprawdzają się do oświetlenia między innymi ścian i szafek. Dzięki oświetleniu, jakim są taśmy ledowe, nasze pomieszczenie zyska zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie. Światła ledowe wyglądają efektownie, a ich żywotność jest długa. Zazwyczaj potrzebujemy wielu metrów taśmy, by oświetlić wybraną przez nas powierzchnię. W tym celu będziemy potrzebować dobrze dobranego zasilacza do rodzaju taśm, jakie wybraliśmy.

Ile metrów taśmy LED możemy podłączyć na jednym zasilaczu? W przypadku, gdy chcemy podłączyć taśmę w sposób szeregowy, musimy liczyć się z tym, że należy użyć zasilacza co 5 metrów w przypadku taśmy 12 V i co 10 metrów w przypadku taśmy 24 V. Dzięki temu napięcie nie będzie słabnąć i zachowamy idealny wygląd i moc naszego oświetlenia. Na zasilaczu o mocy 24 W posiadając taśmę pobierającą 4,8 W na metr, możemy podłączyć maksymalnie 4,5 metra taśmy, pamiętając o przynajmniej 10% zapasie mocy.

Ile taśmy LED do jednego zasilacza?

Podczas instalacji taśm ledowych warto dokładnie przemyśleć, ile taśm będziemy potrzebować. Aby poprawnie przeprowadzić montaż więcej niż jednej taśmy, należy użyć odpowiednio większej ilości zasilaczy o odpowiedniej mocy. Dlaczego? Otóż podłączając kilka taśm ledowych, wraz z długością listwy, spada napięcie, a co za tym idzie, diody będą świecić słabszym światłem.

Do jednego zasilacza jesteśmy w stanie podłączyć 2 taśmy LED. Miejmy na uwadze, że moc tych taśm nie może być wyższa niż moc zastosowanego zasilacza (z zachowaniem 10% zapasu mocy). Jeśli więc chcemy, by oświetlenie LED oddawało światło równomiernie, musimy odpowiednio dobrać moc zasilacza do taśm.

Przykładowo:

Posiadając taśmę LED 5-metrową 12 V, użyjemy zasilacza 30 W i podłączymy ją przynajmniej z jednej strony

Posiadając taśmę LED 5-metrową 24 V, użyjemy zasilacza 30 W i podłączymy ją przynajmniej z jednej strony

Posiadając taśmę LED 10-metrową 12 V, użyjemy zasilacza 60 W i podłączymy ją przynajmniej z dwóch strony

Posiadając taśmę LED 10-metrową 24 V, użyjemy zasilacza 60 W i podłączymy ją przynajmniej z jednej strony

Maksymalna długość taśmy LED

Podczas oświetlania mieszkania za pomocą taśmy ledowej, często potrzebujemy dużej jej ilości. Czy jest jakiś limit? Jaka jest maksymalna długość taśmy LED? Długość ledowego oświetlenia zazwyczaj można spotkać w postaci pełnej rolki, czyli odcinka 5-metrowego. To raczej niewiele, Co więc należy zrobić, by oświetlić odcinek ściany wynoszący np. 20 metrów? Najlepszym rozwiązaniem takiego problemu jest połączenie ze sobą taśm ledowych, dosilając je zasilaczem co 5 metrów.

Drugim sposobem połączenia długiej taśmy LED jest łączenie równoległe ze sterownikiem, lecz w odmienny sposób. Jeżeli potrzebujemy 15 metrów taśmy LED w jednym ciągu, możemy od zasilacza bądź sterownika wyprowadzić trzy podłączenia, a następnie wpiąć się na 5, 10 i 15 metrze taśmy LED, tak, aby zachować jednolite napięcie zasilające.

Zasilanie taśmy LED z dwóch stron

Kolejnym sposobem na połączenie taśm LED jest stworzenie obwodu zamkniętego. W takim przypadku na końcach taśmy LED musimy podłączyć zasilacz, tak by obwód był zasilany z obu stron. By było to możliwe, należy połączyć ze sobą początek i koniec taśmy LED. Zawsze pamiętaj, aby pracować na taśmie LED przy wyłączonym zasilaniu. Taśmę ledową powinno się lutować, zanim zainstalujemy ją w profilu. Dzięki temu nasza praca będzie dokładniejsza, a sam montaż taśmy znacznie wygodniejszy.

Jak obliczyć moc zasilacza do taśmy LED?

Gdy szukamy odpowiedniej taśmy LED, musimy też zastanowić się nad znalezieniem odpowiedniego zasilacza, który bez problemu możemy podłączyć, nie obawiając się, że jego moc będzie niewystarczająca. Jak obliczyć moc zasilacza do taśmy LED? W tym celu należy ustalić długość taśmy, jaką chcemy podłączyć i pomnożyć ją przez moc, jaka jest pobierana przez odcinek 1 metra tej taśmy z zachowaniem przynajmniej 10% zapasu mocy. Podajemy przykład: chcąc zasilić 10 m taśmy LED, pobierającej 14,4 W na metr wychodzi nam: 10 m * 14,4 W/m = 144 W. Do tego dodając zapas mocy 10%, powinniśmy zastosować w przypadku tej instalacji zasilacz o mocy przynajmniej 160 W.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep smd-led.pl.