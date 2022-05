Jak bardzo opłaca się ogrzewanie podłogowe z fotowoltaiki?

Fotowoltaika i ogrzewanie podłogowe elektryczne zdecydowanie idą ze sobą w parze. Wygenerowana przez panele PV energia może wszak zostać w ten sposób wykorzystana na ekologiczne ogrzewanie domu, które szybko zwróci się w mniejszych rachunkach za prąd.

Co daje i ile energii potrzebuje ogrzewanie podłogowe elektryczne?

Ogrzewanie podłogowe z fotowoltaiki ma sens tylko, gdy decydujesz się na ogrzewanie podłogowe elektryczne. Jak wszystkie urządzenia na prąd, w teraźniejszych czasach rosnących cen energii elektrycznej, nie wychodzi ono tanio, ma jednak sporo zalet. W przeciwieństwie do ogrzewania wodnego nie wymaga instalacji rurociągów i możesz je założyć jedynie w części budynku. Sprzyja też redukcji kurzu, więc jest przyjazne alergikom. A co najważniejsze, ogrzewanie podłogowe elektryczne sprawia, że temperatura w domu rozkłada się równomiernie.

Warto przy tym wiedzieć, że to, ile potrzeba energii na ogrzewanie podłogowe elektryczne zależy w głównej mierze od tego, czy masz dom energooszczędny, w którym zapotrzebowanie na energię to 70 kW/m²/rok czy nie. W tym pierwszym przypadku, przy najpopularniejszym domu 120-metrowym, ogrzewanie podłogowe będzie potrzebować z dużym prawdopodobieństwem jakieś 8 400 kWh energii rocznie, a jeśli to standardowy budynek, prawie dwa razy tyle.

Dlaczego fotowoltaika do ogrzewania podłogowego ma sens?

Jest pięć powodów, które sprawiają, że ogrzewanie podłogowe elektryczne fotowoltaiką jest mądrym zabiegiem:

Będziesz mieć zdecydowanie niższe rachunki za prąd (energia z fotowoltaiki jest bezpłatna, nie licząc kosztów samej instalacji); Wykorzystasz na maksa energię wytworzoną przez panele PV – w dzień, instalacja fotowoltaiczna produkuje zazwyczaj nadwyżki, których sprzęty domowe nie są w stanie zużyć; ogrzewanie podłogowe elektryczne zużyje te nadwyżki; Uniezależnisz się w części od skaczących cen energii na rynku – instalacja fotowoltaiczna daje niezależność; Opłacalność fotowoltaiki będzie wyższa – inwestycja szybciej się zwróci, możliwe, że już w 3-4 lata; Pomożesz środowisku naturalnemu – fotowoltaika jest w pełni ekologiczna i nie oddaje żadnego CO 2 do atmosfery. Inne sposoby ogrzewania domu nie zawsze są tak odpowiedzialne ekologicznie.

