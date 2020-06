Jak budować ściany jedno- i dwuwarstwowe? Czym się różnią?

Zewnętrzne ściany budynku to najważniejszy element konstrukcyjny. Do popularnych rozwiązań należą ściany jedno- lub dwuwarstwowe. Pierwsze są bardziej ekonomiczne w budowaniu ‒ składają się wyłącznie z muru i warstwy wykończeniowej. Drugie buduje się częściej, a jedną z ich zalet jest możliwość dyskretnego ukrycia błędów murarzy.





Zewnętrzne ściany domu przyczyniają się do strat ciepłego powietrza na poziomie 20‒30%. Z uwagi na ten fakt należy zadbać o wybór materiałów budowlanych o niskim współczynniku przenikania ciepła.

Ściany jednowarstwowe – mur i warstwa tynku

Ściany jednowarstwowe są tańsze w budowaniu. Składa się na nie mur (przegroda, która jednocześnie izoluje i osłania) oraz odnawialna warstwa wykończeniowa (tynk, oblicówka, farba lub okładzina z płytek, np. klinkierowych). Ściany jednowarstwowe wykonuje się z materiałów o wysokiej wytrzymałości termicznej, np. bloczków dostępnych na stronie https://building-companion.pl/szczegoly-promocji/ytong-energo. Taki materiał zapewnia wysoką odporność na korozję biologiczną i uszkodzenia elewacji. Jest też skutecznym zabezpieczeniem przed powstawaniem mostków termicznych. Konstrukcja ścian jednowarstwowych wymaga stosowania rozwiązań takich jak nadproża i wieńce.

Ściany dwuwarstwowe – najpopularniejszy wybór do domu

W procesie budowy najczęściej wybierane są ściany dwuwarstwowe. Składają się one z nośnego muru konstrukcyjnego (o grubości około 18‒30 cm) oraz warstwy ocieplenia (12‒20 cm). Takie przegrody mogą być wzniesione z ceramiki, betonu, keramzytobetonu albo silikatów, a zewnętrzna izolacja z wełny lub styropianu. Ściany dwuwarstwowe są bardziej popularne, ponieważ dają większą możliwość skorygowania błędów murarskich ‒ wszelkie nierówności i niedoskonałości można dyskretnie ukryć pod powierzchnią termoizolacji. Ściany dwuwarstwowe najlepiej budować w dwóch etapach. Pierwszym jest wznoszenie muru, a drugim ocieplenie i wykończenie. Pomiędzy jedną a drugą czynnością należy zachować określony odstęp czasu, który pozwoli na stabilizację budynku i osadzenie muru w ziemi. Ocieplenie ścian dwuwarstwowych można wykonać metodą lekką suchą lub lekką mokrą. W metodzie suchej do ścian domu przytwierdza się ruszt konstrukcyjny, a pomiędzy jego elementami techniką „na wcisk” układa się elementy izolacji termicznej. Następnie, do kolejnego rusztu, mocuje się warstwę osłony (np. oblicówkę). Stosując metodę mokrą, wykorzystuje się zaprawę klejącą, do której przykleja się pojedyncze elementy ocieplenia. Całość utrwalają kołki montażowe. Tak przygotowaną warstwę termoizolacji należy pokryć zaprawą cementowo-wapienną i wzmocnić siatką z włókna szklanego. Ostatnim etapem jest gruntowanie i pokrycie ścian cienką warstwą tynku.

Artykuł zewnętrzny. Tekst i zdjęcie dostarczył Building Companion.