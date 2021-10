Jak dbać o rośliny doniczkowe w domu?

Zielony jest kolorem nadziei. Ale jest także kolorem, który nadaje wnętrzu charakteru, ciepła i wyjątkowości. By właśnie tak było, wystarczy, że zaprosimy pod nasz dach kwiaty doniczkowe, rośliny kwitnące i zielone. Ale zakup to tylko pierwszy krok, ponieważ przed nami duże wyzwanie: odpowiednia pielęgnacja roślin doniczkowych. Jeśli nie wiesz, jak dbać o rośliny doniczkowe, by pięknie rosły, podpowiadamy.





Rośliny niewątpliwe stanowią element dekoracyjny, ale często zapominamy o tym, że mogą również wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. A jak należy dbać o rośliny, by się nam odwdzięczyły?

1. Jak dbać o rośliny doniczkowe? Podstawowe zasady

Jest wiele rodzajów roślin, które kupujemy do naszych domów. Tak naprawdę każda z nich ma własne wymagania, a jej pielęgnacja może się różnić od pielęgnacji innych roślinek. Jest jednak kilka podstawowych zasad, którymi należy się kierować w uprawie roślin doniczkowych w domu. Oto one:

zanim zdecydujesz się na zakup kwiatów doniczkowych, zastanów się, jakie warunki panują w danym pomieszczeniu. Pamiętaj, że najważniejsze jest dopasowanie rośliny do warunków świetlnych. Rośliny bardzo często do prawidłowego rozwoju potrzebują wysokiej temperatury, ważna jest też wilgotność powietrza i duża ilość światła. Czy jesteś w stanie im to zapewnić?

bardzo istotnym elementem w uprawie roślin doniczkowych jest ich podłoże. To ono w dużej mierze wpływa na ich wzrost i rozwój. A zatem wybierz ziemię, która zapewni roślinie prawidłowy drenaż, odpowiednie krążenie powietrza i niezbędne składniki pokarmowe

oprócz podłoża liczy się także to, w czym posadzimy naszą roślinkę. Chociaż sklepy pełne są ładnych osłonek, pamiętajmy, że kwitnące rośliny doniczkowe, ale też kwiaty o ozdobnych liściach, potrzebują doniczki, która pomoże zadbać o korzenie rośliny i odpowiednie nawodnienie. Pamiętaj też, że regularne przesadzanie roślin zapewni im prawidłowy wzrost.

2. Prawidłowe podlewanie i nawożenie

Niezwykle istotne w pielęgnacji roślin jest prawidłowe podlewanie i nawożenie, a w niektórych przypadkach (np. palmy) także częste zraszanie liści. Do podlewania roślin najlepiej nadaje się odstana woda w temperaturze pokojowej. Pamiętaj jednak, że ani jej nadmiar, ani zbyt rzadkie podlewanie, nie są dobre. Podobnie jest z nawożeniem roślin.

