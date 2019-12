Jak meble sklepowe wpływają na drogę klienta w sklepie?

Droga kupującego w sklepie może być spontaniczna albo… dobrze zaplanowana. I to wcale nie przez konsumenta, ale przez sprzedawcę. Odpowiednie rozłożenie asortymentu, ekspozycja towarów na różnych wysokościach, rodzaj oświetlenia – wszystko to może mieć wpływ na to ile czasu klient spędzi w sklepie i ile pieniędzy wyda. W jaki sposób najlepiej ustawić meble sklepowe, aby wizyta w sklepie przebiegała jak najbardziej komfortowo?





Meble sklepowe, które zmaksymalizują zaangażowanie klienta

Niezwykle ważnym elementem organizacji sklepu jest nadanie zakupom nieformalnego „kierunku”. Co ciekawe, w procesie tym nie uczestniczą meble sklepowe, lecz… koszyki na zakupy. Jeśli zostaną ulokowane przy jednym ze skrajnych regałów bądź gablot, w sposób naturalny wymuszą one najdłuższą trasę po sklepie. Równie ważnym aspektem jest także odpowiednie rozlokowanie produktów z poszczególnych kategorii spożywczych.

Meble sklepowe z pieczywem

Pieczywo to stały asortyment każdego sklepu spożywczego, który cieszy się niesłabnącym powodzeniem niezależnie od pory dnia. Chleby i bułki to produkty niesezonowe, stanowiące bardzo ważny składnik codziennej diety. Aby maksymalizować potencjał, wynikającego z zagęszczonego ruchu wokół tych produktów, meble sklepowe z pieczywem powinny być ulokowane na samym końcu sklepu. Meble sklepowe do przechowywania pieczywa to najczęściej drewniane regały piekarnicze, skonstruowane w sposób umożliwiający odpowiednią ekspozycję oraz stałe uzupełnienie brakującego towaru, przy jednoczesnej ochronie produktów przed wysychaniem, czy zakurzeniem.

Czym zagospodarować środkowe segmenty sklepu?

Plan wykorzystania przestrzeni sklepu zależy od specyfiki oferowanych przez niego produktów. Eksperci z zakresu tzw. sprzedaży wizualnej (ang. visual merchadising) postulują umieszczanie towarów, takich jak owoce, warzywa, suche produkty czy chemię gospodarczą na środkowych regałach i gondolach, dzięki czemu klient będzie częściej je mijał. Dzięki czemu może sobie przypomnieć, że takiego produktu potrzebuje, nawet jeśli nie ma go na swojej zakupowej liście. Polecane meble sklepowe do tego typu ekspozycji to rozmaite regały przyścienne, regały systemowe i wolnostojące oraz gondole, przeznaczone do ekspozycji produktów w promocyjnych cenach.

Czym są towary impulsowe i jak je promować?

Towary impulsowe, to produkty, po które klient sięga najczęściej w nagłym odruchu, takie jak batony, gumy do żucia czy rozmaite cukierki. Aby zapewnić im odpowiednią ekspozycję, warto postawić na meble sklepowe, wyposażone w perforację na haki. Powieszenie produktów na wysokości oczu klientów sprawia, że chętniej sięgają oni po produkt, który nie był obiektem wizyty w sklepie.

Kupujesz meble sklepowe?

Firma Vonart posiada wiele lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji wyposażenia sklepów o zróżnicowanych profilach sprzedaży. Meble sklepowe od firmy Vonart to rozwiązanie skrojone na miarę, w pełni dostosowane do wymogów klienta. Zapoznaj się z zakresem prac firmy Vonart i dowiedz się, jak nowoczesne meble sklepowe mogą pomóc Ci w osiągnięciu celów sprzedażowych.

Dowiedz się więcej na naszej stronie www.Vonart.com.pl lub odwiedź nasz sklep ul.Fabryczna 10, 53-609 Wrocław.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyła firma Vonart.