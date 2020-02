Jak rozmieścić gniazda elektryczne w mieszkaniu? Poznaj podstawowe zasady!

Nad rozmieszczeniem gniazdek elektrycznych w domu powinniśmy się zastanowić nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również po prostu dlatego, że będziemy z nich później korzystać przez wiele lat. Niedopatrzenie na etapie planowania może skutkować koniecznością używania przedłużacza, co nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Jak więc rozmieścić gniazdka elektryczne, aby później nie żałować swojego wyboru?





Gniazdka elektryczne w kuchni

Ogólna zasada przyjmuje, że w kuchni powinno być co najmniej 5 gniazd elektrycznych. Warto już na tym etapie pamiętać o piekarniku, lodówce, zmywarce, okapie i każdym sprzęcie, który po postawieniu na swoim miejscu nie będzie już zmieniał lokalizacji. Każde z takich urządzeń potrzebuje własnego gniazda elektrycznego. Dla okapu gniazdo często montuje się wysoko, aby nie mieć żadnych trudności z poprowadzeniem do niego kabla zasilającego. Dla lodówki lub piekarnika warto zaplanować gniazdo obok, a nie tuż za urządzeniem. Ułatwi to późniejsze odłączanie sprzętu.

Gdy zaplanujemy gniazda dla stałych kuchennych urządzeń, pomyślmy o tych nad blatami. Powinny one znajdować się co najmniej 10 cm od blatu, aby można było ich swobodnie używać. Takich gniazdek elektrycznych powinno być więcej, niż nam się zazwyczaj wydaje. Jedno osobne dla czajnika i kolejne, jeśli używasz ekspresu do kawy. Co najmniej dwa dla blendera, tostera, robota kuchennego, mikrofalówki, albo po prostu radia. Nie jesteś pewien co do prawidłowej ilości? Do swojej szacunkowej liczby dodaj jedno gniazdo, na pewno Ci się przyda.

Gniazda elektryczne w łazience

W łazience ze względu na wilgoć zaleca się, aby montowane gniazda elektryczne były bryzgoszczelne. Nie mogą one także znaleźć się zbyt blisko wanny lub kabiny prysznicowej – powinna to być odległość co najmniej 60 cm. Musimy także pamiętać o osobnych gniazdach dla urządzeń takich jak pralka, albo suszarka.

W każdej łazience znajdziemy umywalkę, a prawdopodobnie tuż nad nią przywieszone na ścianie lustro. W takim miejscu konieczne są co najmniej dwa gniazda elektryczne. Wydaje Ci się, że to byt wiele? Suszarka do włosów, ładowarka do szczoteczki elektrycznej, prostownica, trymer i golarka – wszystkie te urządzenia potrzebują wolnego gniazdka, a lista ta mogłaby być znacznie obszerniejsza.

Planowanie pokoi

W pokojach gniazdka elektryczne montuje się najczęściej na wysokości 30 cm od podłogi. W sypialni warto zaplanować je po obu stronach dwuosobowego łóżka tak, aby każdy miał własne do podpięcia ładowarki do telefonu, lub dowolnego innego urządzenia. Łatwo dostępne są dziś gniazda, do których podłączamy kabel z wejściem USB, a to bardzo duże ułatwienie przy ładowaniu smartfonów, elektronicznych zegarków, czy power banków.

W salonie najważniejszym pod kątem elektroniki miejscem będą okolice telewizora i sprzętu audio. To tam będziemy potrzebować kilka gniazd elektrycznych do podłączenia głośników, telewizora, czy konsoli do gier. Równie ważna będzie odpowiednia ilość kontaktów w gabinecie, lub po prostu przy biurku, przy którym zamierzamy pracować i używać komputera. Tu również sprawdzić się mogą gniazda z wejściem USB.

Łączniki i gniazda elektryczne jako element wystroju wnętrza

Żyjąc wśród ciągle rozwijającej się technologii, z czasem korzystamy z coraz większej ilości sprzętu elektronicznego. Ilość potrzebnych w Twoim domu gniazd elektrycznych nie powinna Cię przerażać, kiedy zobaczysz, w jak ciekawym wydaniu mogą zostać one zaprezentowane. Kontakt Simon to producent osprzętu elektroinstalacyjnego o wyjątkowym charakterze. Ramki z drewna, szkła, metalu, a nawet betonu wprowadzają do mieszkania wyjątkową atmosferę połączoną z użytecznością. Niech tak konieczne w domu elementy nie będą przypadkowe i staną się subtelnym dodatkiem, a nie jedynie kawałkiem plastiku przytwierdzonym do ściany.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Kontakt-Simon.