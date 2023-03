Jak stworzyć sypialnię kilkuletniego dziecka, w której będzie czuło się bezpiecznie i przytulnie?

Kiedy dziecko kończy trzy lub cztery latka, chce mieć własny pokój, jeśli do tej pory dzieliło sypialnię z rodzicami. Chce poczuć się bardziej samodzielne i dumne z faktu, że ma własną przestrzeń tylko dla siebie. Jeżeli chcecie swojemu synowi lub córce urządzić jego pokoik, w taki sposób by był przytulny, a zarazem, by dziecko czuło się w nim bezpiecznie, to dziś podpowiemy Wam, co ma istotne znaczenie.





Bezpieczna antypoślizgowa podłoga i zmywalne farby na ścianach

Oczywiście stworzenie sypialni trzeba rozpocząć od wykończenia ścian i podłóg. Na pewno powinny być pokryte bezpiecznymi i nietoksycznymi materiałami. Warto wybrać farby na ściany, które nie wydzielają szkodliwych związków lotnych. Świetnie sprawdzą się farby wegańskie. Warto wybrać takie, które są zmywalne. W końcu dziecko może chcieć po nich rysować. Jednocześnie, aby nie ograniczać jego pasji, warto na ścianie zamontować tablicę, na której będzie mogło wykonywać swoje dzieła. Ważne jest też wybranie odpowiedniego materiału na podłogę. Powinna być łatwa do utrzymania w czystości, a także nieśliska. Dobrze może sprawdzić się podłoga korkowa, która ma ciepłą powierzchnię, może być też stosowana jako okładzina na ogrzewanie podłogowe. Jeżeli nie stosuje się ogrzewania podłogowego, można zdecydować się na miękką wykładzinę w jednolitym kolorze pasującym do koncepcji wystroju. Podłoga ciepła, nieśliska i miękka to ideał, bo nawet gdy dziecko skula się z łóżka na ziemię czy upadnie, to nic poważnego się nie stanie. Warto wybrać wykładzinę, a nie dywan, gdyż ta pierwsza dzięki zastosowanym listwom przyściennym nie będzie się rolować, a zatem zapewni pełnię bezpieczeństwa.

Oświetlenie, które zapewni przytulny efekt ze ściemniaczami LED

Zanim przejdziemy do wyboru wyposażenia, warto pochylić się nad doborem oświetlenia. Dobrze sprawdzi się duża lampa pokojowa z kloszem papierowym lub wykonanym z tworzywa. Taka lampa jest lekka i bezpieczna. Warto do niej dobrać żarówki LED odpowiednio rozpraszające światło. Oczywiście przy łóżku sprawdzi się lampka nocna. Jednak, gdy dziecko boi się ciemności, jest jeszcze jedno bezpieczne, a zarazem ciekawe rozwiązanie, a mianowicie taśmy LED. Można je zamontować wokół ramy łóżka albo na wezgłowiu i wybrać ściemniacz do taśm LED. Ten element zapewni możliwość sterowania oświetleniem LED RGB, a także taśmami LED w białym, ciepłym odcieniu. Można ustawiać natężenie światła i tworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą zasypianiu. Gdy już dziecko zaśnie, można wyłączyć diody przy użyciu pilota.



Meble z wyoblonymi krawędziami wykończone materiałem ABS

Na pewno należy wybrać odpowiednie meble i one także nie powinny być pokryte szkodliwymi lakierami zawierającymi formaldehyd czy inne szkodliwe substancje. Warto wybierać takie meble, które mają certyfikat jakości i są przystosowane do dziecięcych pokoi. Sprawdzą się regały, komody, ale i półki. Duża szafa także się przyda. Na jej froncie może znaleźć się szkło hartowane ze zdjęciem ulubionego zwierzęcia dziecka albo jakimś bajkowym motywem. Można wybrać zdjęcie, które daje wrażenie głębi. Szafa także może być podświetlona taśmami LED. Meble powinny mieć wyoblone krawędzie, bezpieczne uchwyty. Sprawdza się także pokrycie krawędzi materiałem ABS.

Łóżko z baldachimem, które będzie pełniło również funkcję miejsca do zabawy

Oczywiście centralnym punktem sypialni małego dziecka powinno być odpowiednie łóżko. Warto wybrać model piętrowy ze schodkami, a także pokryty z każdej strony materiałem, swoistym baldachimem. Stelaż nad łóżkiem pokryty materiałem tworzy wrażenie namiotu. Takie łóżko jest bardziej przytulne, a pod materacem tworzy się zamknięta powierzchnia zabaw. Można tam rozłożyć koc, a także zabawki. Dzieci uwielbiają tworzyć bazy, a takie łóżko to umożliwia. Dodatkowe podświetlenie sprawi, że kilkulatek nie będzie się bał zostawać sam w pokoju, oczywiście po pewnym czasie, gdy już przywyknie do danego miejsca.

W dziecięcym pokoju musi być miejsce na zabawki. Przyda się duża skrzynia, w której dziecko będzie chowało swoje skarby. Można wybrać taką z drewna. Dziecko może trzymać ją pod łóżkiem. Ściemniacze LED zamontowane na ramie łóżka także mogą przydać się w trakcie zabawy.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep akb-poland.com.