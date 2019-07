Jak właściwie doświetlić pokój dziecięcy?

Wielu rodziców jest mocno zaangażowanych w dostosowanie pokoju dziecięcego do potrzeb ich pociech. Nic w tym dziwnego – to właśnie od jakości tego szczególnego miejsca zależy w dużej mierze prawidłowy rozwój dzieci. Pokój dziecięcy powinien być miejscem bezpiecznie, schludnie i przyjaźnie urządzonym, tak, aby pobudzać naturalną ciekawość dziecka, ułatwiać mu rozwijanie pasji, zainteresowań, skłaniać do nauki, a wieczorem zapewnić zdrowy, spokojny odpoczynek. Jednym z istotnych elementów jest tu oczywiście prawidłowe doświetlenie pokoju dziecięcego i to na tym zagadnieniu chcemy się dzisiaj skupić.





Mówiąc o tym, jak potrzebne jest prawidłowe doświetlenie pokoju dziecięcego, warto spojrzeć na niniejsze zagadnienie z nieco szerszej perspektywy i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę w ogóle pełni oświetlenie domu. Wiadomym jest, że dzielimy go na oświetlenie naturalne – słoneczne oraz to, pochodzące ze sztucznych, skonstruowanych przez człowieka źródeł. Oba są niezmiernie ważne, jako iż wspólnie zapewniają należyty komfort użytkowania przestrzeni domowej, tak na potrzeby pracy, nauki, rozrywki i relaksu, jak i do innych czynności domowych. Wracając jednak do podstawowego zagadnienia, jakim jest doświetlenie pokoju dziecięcego, należy pamiętać, że okres dzieciństwa jest szalenie istotny między innymi z tego względu, że to właśnie wtedy kształtują się pewne nawyki, rzutujące niejednokrotnie na całe dorosłe życie. Tym samym zatem, przykładowo, warto już od najmłodszych lat uczyć dziecka, że korzystanie z elektroniki czy czytanie książek nie powinno odbywać się w zupełnym mroku, ale właśnie chociażby w towarzystwie odpowiedniej lampki.

Trzeba tu wskazać na dwa podstawowe elementy życia dziecka, czyli nauka i zabawa (a czasem obie te formy złączone w jedno) – to właśnie fakt, że w pokoju dziecięcym nasza pociecha bawi się i uczy powoduje, że potrzeba ten pokój doświetlić w sposób jak najbardziej wydajny i przyjazny dla dziecka. Przyglądając się dostępnym na rynku ofertom w tym zakresie, nietrudno zauważyć, że coraz większą popularnością cieszą się między innymi specjalne świetlne dekoracje, które nie tylko pomagają doświetlić pokój (w tym właśnie dziecięcy), ale również odpowiadają za wprowadzenie do naszych wnętrz przyjemnego nastroju i atmosfery.

Do wspomnianych wyżej świetlnych dekoracji zaliczają się między innymi specjalne, podświetlane zabawki, ramki, tak ukochane przez Skandynawów (ale i Polaków!) kulkowe girlandy, jak i wazoniki, lampiony, wymyślne figurki, sztuczne świeczki dające przyjemne dla oczu światło, czy też w końcu lampki stojące, nocne i specjalne lampki elastyczne, służące do ukierunkowania światła chociażby na czytaną książkę czy gazetę. Jak widać z tego obszernego wyliczenia, ilość różnorakich świetlnych dekoracji przyprawia niemalże o ból głowy, a jednocześnie zdecydowana większość z nich nadaje się bezpośrednio do zlokalizowania w pokoju dziecięcym. Tym samym, odpowiadając na postawione w tytule artykułu pytanie, jak doświetlić pokój dziecięcy, odpowiedź powinna brzmieć: mądrze wykorzystać dostępne świetle dekoracje! Nie tylko mają one czarujący wygląd, ale również pozwalają dodatkowo zaopatrzyć dziecięcy pokój w tak potrzebne źródło światła. Trzeba przy tym mieć nadzieje, że ten segment rynku będzie się jeszcze mocniej rozwijał, co sprawi, że sklepowe półki będą uginać się pod ciężarem pięknych, bezpiecznych i bezpośrednio dostosowanych do potrzeb dzieci świetlnych dekoracji.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił sklep www.bonami.pl.