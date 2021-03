Jak wybrać odpowiednie krzesła balkonowe?

Krzesła balkonowe to meble, które umilają wypoczynek na świeżym powietrzu. Dzięki nim domowy balkon staje się miejscem, gdzie można spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. W przeciwieństwie do dużych tarasów lub ogrodów, balkony rządzą się swoimi prawami. Przede wszystkim ogranicza je powierzchnia. Dlatego nie wszystkie meble ogrodowe sprawdzą się na Twoim balkonie. Potrzebujesz pomocy w doborze mebli na balkon? Zastanawiasz się nad tym, które modele są najbardziej popularne? A może chcesz wiedzieć, co należy wziąć pod uwagę przy zakupie krzesła na balkon? Poniżej znajdziesz przydatne porady. Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy!





Na co zwracać uwagę kupując krzesła balkonowe?

Meble tarasowe lub krzesła ogrodowe niestety nie zawsze sprawdzą się na balkonie. Niestety ogród i taras rządzą się nieco innymi prawami, niż mniejszy od nich balkon. Meble balkonowe – stoły i krzesła, będą się zatem różnić od produktów umieszczanych w ogrodzie lub na tarasie. Zestawy mebli na balkon, powinny być dopasowane do jego rozmiarów. Tym też się różnią od typowych mebli ogrodowych. Dlatego też wybierany stół czy pojedyncze krzesło, powinny być małe i lekkie. Taki wybór sprawi, że nie przytłoczą one małej przestrzeni. Typowe meble ogrodowe mogą się na nich po prostu nie zmieścić. Jakie jeszcze kryteria są ważne przy wyborze produktów na balkon?

Meble balkonowe – materiał wykonania

Rodzaj materiału mebli ogrodowych ma olbrzymie znaczenie. Produkty te powinny być bowiem odporne na działanie czynników atmosferycznych. Wybierz więc taki materiał, który sprawdzi się na świeżym powietrzu. Meble balkonowe i tarasowe mogą być wykonane z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego. W przypadku produktów drewnianych bądź metalowych należy jednak pamiętać o tym, by zimą chować je w pomieszczeniu. Szukaj mebli, które zostały zaimpregnowane. Ewentualnie wybierz te z tworzyw sztucznych – są one łatwe w pielęgnacji.

Jakie cechy powinno mieć dobre krzesło na balkon?

Meble składane

Składane stoły i krzesła to produkty, które możesz śmiało wybrać nawet jeżeli nie jesteś pewien, co do wymiarów przestrzeni, jaką dysponujesz. Oznacza to, że meble te sprawdzą się na każdym balkonie. Dostępne na rynku meble balkonowe to także leżaki, które są lekkie i bardzo wygodne. Są także bardzo mobilne – zawsze możesz przenieść je z balkonu do ogrodu. Jeżeli potrzebujesz funkcjonalnych krzeseł, sprawdź również oferty sklepów, których meble można układać jedne na drugich. Pozwoli Ci to na zaoszczędzeniu przestrzeni na balkonie. Sprawdź krzesła balkonowe Vokato i zobacz, który model będzie idealny dla Ciebie!

Dostępne moduły

Często oferty sklepów skierowane są do osób, które cenią sobie wygodę i funkcjonalność. Dlatego często sklepy te proponują popularne zestawy produktów. Oznacza to, że z pewnością znajdziesz ciekawe okazje na to, by kupić meble do swojego domu w przystępnej cenie. Jeżeli szukasz więc stołu w komplecie z krzesłami porównaj dostępne na rynku oferty. Cena całego kompletu będzie niższa, a Ty bez problemu będziesz mógł zjeść obiad na balkonie w towarzystwie najbliższych Ci osób!

Na co jeszcze zwracać uwagę kupując krzesła balkonowe?

Porównaj funkcje

Zarówno ogród, taras jak i mniejszy balkon wymagają dobrej organizacji. Dlatego porównaj meble ogrodowe pod kątem tego, czy mogą one pełnić dodatkowe funkcje. Dużym powodzeniem cieszą się dostępne w wielu sklepach meble-skrzynie. Możesz je również wykorzystać jako stolik. Ten rodzaj krzesła pozwoli Ci na zagospodarowanie balkonu.

Stylistyka i kolor

To ostatnia kategoria, co nie oznacza, że najmniej ważna! Pokaż bliskim, ze masz dobry gust i wybierz meble, które będą pasować do wystroju Twojego domu. Drewno sprawdzi się w ogrodzie i na balkonie domów urządzanych w stylu skandynawskim. Krzesła żeliwne i metalowe możesz wybrać do aranżacji w stylu retro i modernistycznych. Meble plastikowe będą natomiast pasować na każdym balkonie.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep vokato.com.