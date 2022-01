Jak wybrać oświetlenie sufitowe?

Oświetlenie sufitowe musi przede wszystkim gwarantować swobodne i bezpieczne poruszanie się w każdym pomieszczeniu. Liczy się także jego aspekt dekoracyjny.





Lampy sufitowe — jak je wybrać?

Lampa sufitowa musi przede wszystkim dawać odpowiednią do potrzeb ilość światła. Dlatego warto rozróżnić lampy pod względem użytych w niej liczby źródeł światła lub mocy. Przykładowo sufitowe plafony mogą posiadać jedną, dwie, trzy lub więcej żarówek. Podobnie lampy zwieszane. Do mniejszych pomieszczeń wystarczy jedna lampa dająca odpowiednią ilość światła. Przy większych pomieszczeniach potrzebna będzie jednak większa ilość lamp, aby uzyskać równomierne oświetlenie wnętrza. Można więc dostosować moc i ilość lamp w zależności od charakteru i rozmiaru pomieszczenia: mała łazienka, większa kuchnia, pokój, salon czy sypialnia.

Popularnym rozwiązaniem wspomagającym są listwy LED, halogeny, a także kinkiety.

Rodzaj oświetlenia zawsze jednak powinien być dobrany do potrzeb konkretnego pomieszczenia i jego specyfiki. Warto jednak pamiętać także, że do niskich pomieszczeń szukać będziemy nieco innego rozwiązania niż do wysokich. W niskich sprawdzą się wspomniane plafony, a wysokich lampy zwieszane.

Można także światło wykorzystać w celach dekoracyjnych, punktowym oświetleniu wybranych elementów przestrzeni czy dekoracji. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na zdalne sterowanie. Plafon z czujnikiem ruchu, to coraz częściej stosowane rozwiązanie.

Gdzie sprawdzą się plafony?

Plafony sufitowe to lampy, które sprawdzą się zarówno jako główne źródło światła, jak i dodatkowe punktowe jego elementy. Minimalistyczne i eleganckie plafony świetnie sprawdzą nie jako rodzaj lampy sufitowej do łazienki, a także na korytarzu, przy oświetleniu schodów. Mniejsze plafony i kinkiety — lampy tego typu doskonale z kolei będą funkcjonować jako dodatkowe źródło światła. Mniejsze plafony świetnie sprawdzają się przy sufitach podwieszanych i niskich pomieszczeniach.

Oprawy sufitowe — rodzaje

Wybór plafonów, kinkietów, lamp LED i tradycyjnych lamp wiszących jest obecnie ogromny. Żadnego problemu nie stanowi dopasowanie oświetlenia do aranżacji w każdym stylu. Nie brakuje lamp bardziej klasycznych, w stylu minimalistycznym, nowoczesnym, glamour czy nawet boho. Doskonałym rozwiązaniem jest łączenie różnych inspiracji i tworzenie wielowymiarowej aranżacji także z pomocą oświetlenia. Lampy do sufitu mogą same w sobie okazać się cennym dekoracjami, a jednocześnie przez rzutowane światło zwracać uwagę na wybrane elementy przestrzeni. Współcześnie doskonale sprawdzą się także modele wykorzystujące czujnik ruchu.

