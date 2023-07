Jak wykonać malowanie i lakierowanie parkietu? Lakierowanie i malowanie parkietu krok po kroku

Masz w domu podłogę drewnianą i szukasz pomysłu na odmienienie wyglądu Twojego wnętrza? Zamiast wstawiać kolejne meble, dodatki, czy przemalowywać ściany – postaw na gruntowne zmiany. Nieoczywistym sposobem na wprowadzenie niesamowitych zmian w domu jest pomalowanie drewnianej podłogi bądź lakierowanie parkietu.





Jak wykonać:

malowanie podłogi drewnianej krok po kroku,

lakierowanie podłogi krok po kroku,

lakierowanie parkietu krok po kroku

i dlaczego warto. O tym w dzisiejszym artykule. Zapraszamy!

Jak wykonać malowanie podłóg drewnianych w 8 krokach?

Na początek konieczny będzie dobór odpowiedniej farby. Wybór farby zależy od rezultatu, jaki chcesz osiągnąć. Inna farba przyda się, kiedy chcesz przywrócić swojej podłodze blask oraz uwydatnić jej atuty. W takiej roli do malowania podłogi świetnie sprawdzi się bejca. To produkt, dzięki któremu drewno odzyska swoją dawną, pierwotną kondycję. Natomiast jeśli chcesz zupełnie przemalować podłogę – na inny kolor – wybierz farbę o stuprocentowym kryciu. Jedynie taki wybór pozwoli Ci zupełnie odmienić wygląd Twojej podłogi. Po wyborze przyszła pora na odpowiednie przygotowanie podłogi.

Przy przygotowaniach niezbędny będzie papier ścierny. Świetnie sprawdzi się do lekkiego zmatowienia powierzchni parkietu. Przygotowanie podłogi z wykorzystaniem papieru ściernego będzie dobrym rozwiązaniem dla lekko zniszczonych podłóg, które nie były wcześniej konserwowane. W przypadku podłogi wyposażonej w powłokę ochronną np. warstwa lakieru – koniecznie usuń stare powłoki przed przystąpieniem do malowania. W ten sposób zapewnisz swojej farbie maksymalną trwałość i krycie. Farba kupiona, powierzchnia przygotowana, więc przechodzimy do praktyki – jak pomalować drewniany parkiet?

Przygotowałeś powierzchnię drewna. Pora na krawędzie. Zabezpiecz je taśmą malarską. To wystarczy, żeby uchronić krawędzie przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Następnie przystępujemy do… przejścia na stronę https://www.vidaron.pl/poradnik/zmiana-koloru-podlogi-drewnianej-jak-to-zrobic gdzie dowiesz się, jak malować podłogi drewniane. Kliknij i poznaj kolejne 5 kroków!

Dlaczego warto pomalować drewnianą podłogę? 4 zalety

Pomalowanie drewnianej podłogi to świetny sposób na:

tanie odświeżenie, unowocześnienie i renowację parkietu,

uzyskanie bardzo oryginalnych rezultatów,

wprowadzenie nowego koloru do wnętrza.

Ponadto możesz pomalować stary parkiet zupełnie samodzielnie. To stosunkowo prosty zabieg, dzięki któremu renowacja parkietu jest szybka i tania.

Jak wykonać lakierowanie parkietu w 5 krokach?

Lakierowanie jest nieco trudniejszym zabiegiem niż malowanie. Niezbędny będzie zakup odpowiednich narzędzi, takich jak cykliniarka, szlifierka kątowa i papier ścierny. Do samego lakierowania przydadzą się gumowe rękawice, wałek, pędzel oraz szpachla do usunięcia ubytków.

Sprzęt zakupiony? W takim razie przejdź na stronę cyklinowanie parkietu krok po kroku i dowiedz się, jak go wykorzystać w praktyce. Sprawdź sam, jakie 5 kroków na Ciebie czeka.

Dlaczego warto wykonać lakierowanie podłogi drewnianej? Szereg korzyści

Lakier uodparnia powierzchnią drewnianą na szereg czynników, które jej na co dzień zagrażają. Parkiet lakierowany jest znacznie odporniejszy na wszelkie zarysowania, czy uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu lakier gwarantuje zachowanie świetnej kondycji drewna na długie lata. Ponadto polakierowana podłoga jest odporna na zabrudzenia oraz odbarwienia, dzięki czemu nie musisz się martwić o jej stan w najbliższych latach. Nie zapominajmy o aspekcie wizualnym. Lakier stwarza piękną powierzchnię, która nadaje Twojej podłodze blasku i elegancji.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.