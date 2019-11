Jaką stal wykorzystuje się do nawęglania?

Nawęglanie to rodzaj obróbki cieplno-chemicznej. Do tego procesu wykorzystuje się specjalne stale. Chodzi przede wszystkim o stale konstrukcyjne wyższej jakości, szczególnie stale niskostopowe. Mogą to być także stale stopowe o małej lub średniej zawartości węgla, sytuującej się na poziomie 0,08-0,25%. Stale do nawęglania oznaczane są symbolami 16HG, 20HG, 18HGT, 18HGM, 15HN, 17HNM i 18H2N2.





Co to jest nawęglanie?

Do nawęglania rekomenduje się m.in. stal 15HN (https://virgamet.pl/15hn-17crni66-15crni6-14nicr6-16nc6-aisi-4320-stal-do-naweglania). Samo nawęglanie to zabieg cieplny, które polega na nasyceniu węglem warstwy powierzchniowej obrabianego materiału w procesie dyfuzji. Nawęglanie stosuje przede wszystkim w przypadku stali niskowęglowych po to, by zmodyfikować ich właściwości. Chodzi przede wszystkim o zmiany warstwy wierzchniej materiału, szczególnie jeśli one mają znaczenie dla dalszych procesów obróbki. Taką nawęgloną stal stosuje się m.in. na koła zębate, ponieważ dzięki temu procesowi wyjściowy materiał staje się twardszy. W konsekwencji również dochodzi do sytuacji, w której materiał wykazuje wyższą odporność na zużycie ścierne. Co ważne, jednocześnie wzmocnienie zewnętrznej warstwy materiału umożliwia pozostawienie miękkiego, elastycznego rdzenia stali niskowęglowej.

Jaka stal do nawęglania?

Stal stopowa 15HN, 17CrNi6-6, 1.5918 w procesie nawęglania zwiększa zawartość węgla o 1-1,3%. Głębokość nawęglenia to około 0,5-2 mm. Stale takie po nawęglaniu zachowują dużą ciągliwość i elastyczność rdzenia, twardnieje natomiast ich powierzchnia. Tego typu stal, już po przeprowadzeniu całego procesu, jest wykorzystywana nie tylko do produkcji kół zębatych, lecz także ślimaków, wałów lub przekładni. Stal ta sprawdza się przy produkcji większości elementów, które pracują pod dużym obciążeniem, któremu powinny się elastycznie poddawać, ale jednocześnie i je wytrzymywać.

Stale 15 NH wykorzystywana jest przede wszystkim w przemyśle maszynowym. Robi się z niej mocno obciążone podzespoły o średnich wymiarach. W tych elementach liczy się szczególnie wysoka twardość powierzchni. Stal 15 NH składem chemicznym zbliżona jest do gatunków 17HNM, 18CrNiMo7-6, 1.6587. Cechuje ją jednak nieco mniejsza zawartość węgla. Nie zawiera ona również Molibdenu. Wyroby ze stali 15HN oraz zamienników wykorzystywane są przy produkcji wałów maszyn, samochodów, a także silników wymagających wysokiej plastyczności, odporności na ścieranie, zmienne obciążenia i udarności przy ciągłej pracy.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępniła firma VIRGAMET.