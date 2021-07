Jakie krzesła drewniane do restauracji?

Z pewnością krzesła restauracyjne to jeden z tych elementów wyposażenia wnętrz, który znacząco wpływa na to, jak lokal zostanie oceniony przez klientów. Warto pamiętać o tym, że nie liczy się tylko doskonałe menu oraz profesjonalna obsługa. To dodatki, meble, kolory i klimat stwarzają atmosferę, która zachęca do tego, by w danym miejscu spędzić czas.



Ogromną popularnością cieszą tradycyjne krzesła drewniane, choć wiele firm sięga również po nowoczesne modele, które często mają designerskie wykończenie siedziska. W modzie jest również eklektyzm, który łączy różne inspiracje. Kluczem każdej aranżacji jest oczywiście to, by była ona spójna.

Moda na krzesła drewniane



Gdy wybieramy tapicerowane lub drewniane krzesła, musimy najpierw określić styl lokalu gastronomicznego. Te elementy muszą pasować do innych mebli i świetnie komponować się z tkaninami czy dekoracjami na stołach czy ścianach. Poza doskonałym wyglądem nowoczesne krzesła restauracyjne muszą być po prostu wygodne. I dlatego chętnie sięga się zarówno po meble w stylu rustykalnym, jak i te minimalistyczne, a w każdym wariancie najważniejszy jest komfort użytkowania. tradycja i nowoczesność to hasła, które przyświecają także polskim producentom, a sam fakt, że świętujemy 140 lat produkcji mebli w Radomsku, pokazuje, że ten sektor rozwija się bardzo dynamicznie.

Wybierz dobre krzesła restauracyjne

Tapicerowane krzesła bardzo często zrywają z klasycznymi rozwiązaniami i materiałami, które były popularne przez lata. Tu pojawiają się pikowania oraz przeszycia, które wprowadzają ciekawą formę, a czasem są także rewelacyjną zabawą czy iluzją. Ogromną popularnością w restauracji cieszą się także proste nowoczesne wzory jak krzesła restauracyjne nowoczesne DOMA projekt znanego designera Yago Sarri. Pełnią one nie tylko funkcję estetyczną, ale przede wszystkim są bardzo wygodne. Tu tak jakby przekroczyć granicę między fotelem a krzesłem. Warto również wspomnieć o prostych skandynawskich meblach. To trend dominujący we wnętrzarstwie, więc nic dziwnego, że i restauracje śmiało go wybierają. Miłośnicy klasyki oraz pełnych przepychu klimatów natomiast sięgną po krzesła w stylu Chesterfield, glamour lub też Ludwika, które również znajdują się w ofercie Meble Radomsko.

Popularne nowoczesne krzesła restauracyjne

Krzesła restauracyjne drewniane świetnie będą się prezentować przy stołach z tego samego materiału. W wielu restauracjach pozostawia się blaty bez obrusów, a surowe wykończenie idealnie eksponuje piękno każdego detalu. Pięknie wyglądają takie aranżacje w stylu skandynawskim. Tu często pierwsze skrzypce gra białe krzesło. To idealny dodatek do każdego lokalu, a jego dość uniwersalny charakter sprawia, że wpisze się w każdą przestrzeń. Poza tym najwyższa jakość od ponad 100 lat to także gwarancja tego, że takie krzesła pozostaną na dłuższy czas nawet przy intensywnej eksploatacji.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczyła firma MEBLE RADOMSKO KONTRAKT.