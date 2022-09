Jakie lampy sufitowe do salonu są aranżacyjnym hitem? Poznaj nasze propozycje

Salon to pomieszczenie, w którym domownicy spędzają większą część dnia. Jest miejscem relaksu po ciężkim dniu i ożywionych dyskusji rodzinnych, a także niekwestionowanym centrum towarzyskich spotkań. Główny pokój w domu jest zazwyczaj najbardziej dopracowany pod względem funkcjonalności i dekoracji – z uwagi na jego reprezentatywną rolę. Jednym z ważniejszych elementów jego aranżacji jest dopasowane i spójne oświetlenie sufitowe. Zatem na jakie lampy sufitowe warto postawić w salonie? Czytaj dalej i poznaj nasze pomysły.





Skandynawski salon – jakie lampy sufitowe do niego pasują?

Poszukujesz ciekawych, oświetleniowych rozwiązań do swojego minimalistycznego salonu? W tej stylistyce prym wiodą jasne kolory i drewniane dodatki. Jeśli przestrzeń pokoju na to pozwala, postaw na nieco większe lampy wiszące z prostymi, regularnymi kloszami w kształcie kwadratów lub prostokątów. Powierzchnia salonu jest niewielka? Wybierz nieskomplikowany, okrągły plafon w pastelowych kolorach. Grubsza oprawa podkreśli charakter aranżacji, a jednocześnie nie zdominuje całości. Choć przestrzeń wykończona w stylu skandynawskim może wydawać się nieco surowa, to opływowe kształty plafonu zdecydowanie ją przełamią i nadadzą pomieszczeniu przytulnego charakteru.

Oświetlenie w pofabrycznym wydaniu

Surowe, industrialne wnętrza mogą emanować ciepłem! Wystarczy, że dobierzesz atrakcyjne oświetlenie, emitujące przyjazną dla oka barwę światła. Lampy sufitowe zgodne z loftowym stylem wykończenia wnętrz wyróżniają się tym, że źródło promieni świetlnych – czyli żarówka – jest widoczne. Oprawy, które doskonale komponują się z pofabryczną stylistyką, mają zazwyczaj czarny kolor. To uniwersalna barwa, która świetnie współgra z surowością ścian i pozostałych dodatków w industrialnych salonach. Funkcjonalne i zgodne z obowiązującymi trendami lampy sufitowe znajdziesz np. w e-sklepie https://www.tklighting.pl/lampy-sufitowe-i-spoty – bogaty wybór kształtów i kolorów, pasujących m.in. do loftowych wnętrz, zachwyci nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Przytulny salon w stylu glamour – jakie oświetlenie prezentuje się w nim najlepiej?

Styl glamour kojarzy się z oryginalnymi dodatkami, dlatego też lampy sufitowe zgodne z tą stylistyką powinny podkreślić elegancki charakter salonu. Liczy się błysk! Postaw zatem na fantazyjne kształty lamp i wykończenie na wysoki połysk w mocnych kolorach. Złoto-czarne oprawy z abażurami w formie kielichów do hit przestrzeni urządzonej z przepychem. Im więcej błyszczących akcentów, tym lepiej!

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep tklighting.pl.