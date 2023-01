Jakie mamy możliwości dotyczące renowacji drewnianych schodów?

Chyba każdy zgodzi się z faktem, że drewniane schody to niezaprzeczalna ozdoba wielu wnętrz. O ile dawniej były one bardzo często spotykane w naszych domach czy mieszkaniach dwupoziomowych, o tyle sytuacja uległa zmianie i z biegiem czasu wybieraliśmy tańsze rozwiązania. Jednak warto wiedzieć o tym, że tego typu schody ciągle cieszą się dużym zainteresowaniem. Musimy mieć jednak świadomość tego, że drewno, mimo iż jest materiałem solidnym, to z biegiem czasu ulega niszczeniu. W tym celu warto zdecydować się na zabieg renowacyjny. Jak możemy odnowić drewniane schody? Tego dowiecie się z dalszej części artykułu.





Ponadczasowe drewno

Jak wiadomo, w zależności od wybranego przez nas projektu, schody mogą naprawdę zachwycać. Tworzenie ciekawych aranżacji wnętrz pozwala nam na wybór różnorodnych rozwiązań. Ponadto niejednokrotnie schody mogą doskonale uzupełnić zarówno klasyczne, jak i nowoczesne wnętrza, a także wpasowują się skandynawski, rustykalne, czy także minimalistyczny styl. Samodzielnie mogą stanowić świetną dekorację, gdyż przyciągają wzrok i zachwycają, ale tylko pod warunkiem, że zapewniamy im odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne. Z biegiem czasu i wzmożonej eksploatacji dawno może ulegać zniszczeniu. Dochodzi do starcia górnej warstwy zabezpieczającej drewnianą powierzchnię i tym samym pojawiają się wgniecenia, zarysowania, może dojść nawet do rozregulowania desek, pęknięć i tak dalej. Wtedy też stoimy przed dylematem — co zrobić z takimi schodami? Warto zdecydować się na ich odnowienie? Czy może lepszym rozwiązaniem z okaże się inwestycja w zupełnie nowe schody? Jeżeli dobrze zaplanujemy renowację schodów drewnianych i powierzymy tę sprawę fachowcom, będziemy mogli cieszyć się ich ponadczasowym pięknem i uniwersalnym wykończeniem. Jak możemy tego dokonać? Przez cyklinowanie.

Renowacja drewnianych schodów przy użyciu cykliniarki

Cyklinowanie to zabieg renowacyjny, który dotyczy tylko i wyłącznie drewnianych powierzchni. Oczywiście, zanim do niego przystąpimy, musimy dobrze zastanowić się, jak na ten czas zorganizować korzystanie z mieszkania. Pamiętajmy, że schody bardzo często łączą istotne pomieszczenia, dlatego rezygnacja z niego na czas renowacji może okazać się naprawdę trudna. Zarówno w przypadku domu, jak i mieszkania powinniśmy zaplanować użytkowanie wnętrz w taki sposób, by brak dostępu do pomieszczeń, które łączą schody, nie stanowił dla nas problemu. Dlatego warto pomyśleć odpowiednio wcześniej o przeniesieniu niezbędnych sprzętów do dostępnych pomieszczeń. Tym samym uda nam się przeprowadzić cyklinowanie w sposób bezpieczny i solidny.

Jak widać, przygotowanie się do prac organizacyjnych będzie wymagało pewnej logistyki i podejścia do tematu w sposób praktyczny. Dokładna inspekcja i ocenianie stanu schodów odgrywa także istotną rolę. Dzięki temu będziemy mogli zastanowić się, ile czasu cyklinowanie i inne prace mogą zająć czasu. W przypadku delikatnych przetarć i widocznych uszkodzeń może okazać się konieczne ich uzupełnienie odpowiednią masą szpachlową. W sytuacji zaś, kiedy zmagamy się ze zniszczonym drewnem w sposób szczególny, powinniśmy pamiętać o wymianie poszczególnych klepek lub uszkodzonych desek. Są to prace do wykonania przed cyklinowaniem. Tym samym nasze schody staną się jeszcze bardziej solidne i jednocześnie bezpieczne.

Pamiętajmy również, że sam zabieg cyklinowania polega na zeszlifowaniu wierzchniej warstwy, dzięki czemu niweluje powstałe wgniecenia i zadrapania. Koniecznie po przeprowadzonym zabiegu musimy odpowiednio zabezpieczyć nasze drewno. Niewątpliwie bardzo popularnym rozwiązaniem jest lakierowanie schodów, ale również możemy zdecydować się na ich olejowanie, bejcowanie czy także malowanie. Wybór odpowiedniej metody zabezpieczającej jest tutaj kwestią indywidualną.

Podsumowanie

Cyklinowanie to zabieg przeznaczony do renowacji drewna. Dzięki temu możemy w sposób dość łatwy i szybki przywrócić świetność naszym schodom. Otrzymają one doskonały i świeży wygląd. Stosując tę metodę, będziemy mogli cieszyć się ich idealną prezencją i bezpiecznym użytkowaniu przez długie lata. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę czynności te wykonujemy co kilkanaście lub nawet co kilkadziesiąt lat – w zależności od stopnia eksploatacji i uszkodzenia powłoki.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma CYKLINARE.