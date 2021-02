Jakie oświetlenie dla domu i biznesu wybrać?

Jakość oraz sposób oświetlenia w domu czy też w zakładzie pracy jest bardzo istotna. Na rynku znaleźć można różne rodzaje źródeł światła, lamp oraz systemów oświetlenia o zróżnicowanym sposobie montażu, dostosowanych do potrzeb niemal każdego klienta. Popularne żarówki LED wiodą prym. Niemniej jednak nie są idealne i nie zawsze będą tzw. złotym środkiem. Czym zatem doświetlić domowy garaż, biuro lub halę przemysłową? Omówmy cechy najpopularniejszych rozwiązań.





Jaki rodzaj źródła światła wybrać?

Żarówka tradycyjna (żarnikowa) – mimo tego, że została już niemal całkowicie wyparta przez bardziej energooszczędne żarówki LED, nadal ma swoich zwolenników i dostępna jest w sprzedaży (pod inną nazwą handlową). Tego typu żarówki mają krótki czas pracy ok. 1000 godzin. Ponadto są mniej wrażliwe na nagłe skoki napięcia oraz na wibracje. Wiernie też pokazują kolor przedmiotów. Niestety zużywają spore ilości energii elektrycznej, z czego zaledwie kilka procent z tego zostaje zamienione w światło (reszta to energia cieplna).

Świetlówki – czyli inaczej niskoprężne lampy rtęciowe, są bardzo popularne w zastosowaniach przemysłowych i biurowych. Świecą zdecydowanie dłużej od żarówek tradycyjnych (do ok. 15000 godzin) i są przy tym sprawniejsze. Mniej się nagrzewają, a ponadto możliwa jest produkcja świetlówek o różnej barwie światła. Niestety z drugiej strony zawierają szkodliwe związki rtęci w postaci amalgamatu i dlatego muszą podlegać specjalnej utylizacji po okresie ich użytkowania.

LEDy – najpopularniejsze rozwiązanie wśród konsumentów i klientów biznesowych. Diody typu LED wyróżniają się bardzo wysoką sprawnością. Cechują się także wysoką trwałością (powyżej 20 tys. godzin). LEDy występują też w bardzo różnych wersjach, kształtach i mocach. Nie są jednak idealne, ponieważ kosztują odczuwalnie więcej niż powyższe rozwiązania, a ponadto są wrażliwe na wahania napięcia.

Jaka barwa światła najlepsza?

Ważnym czynnikiem przy wyborze oświetlenia do domu lub firmy jest nie tylko odpowiedni rodzaj źródeł światła, ale także wytwarzana przez nie barwa światła (jej temperatura barwowa). Ciepłe oświetlenie (poniżej 3000 K) idealnie sprawdzi się w miejscach odpoczynku i relaksu, np. w sypialni. Światło o barwie białej (ok. 4000 K) jest najbardziej uniwersalne i może mieć zastosowanie w prawie każdym miejscu. Światło o barwie chłodnej (powyżej 5000 K) sprawdza się w miejscach wymagających skupienia. Poza barwą światła istotnym parametrem jest stopień w jakim to światło daje możliwość poprawnego widzenia kolorów. Do wykonywania normalnych czynności wystarczy, że wskaźnik oddawania barw będzie większy niż 80. Natomiast tam, gdzie kolory są bardziej istotne powinien on być większy niż 90.

Rodzaje lamp w domu i przemyśle

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów lamp. Część z tego znajdziesz sklepie internetowym isprzet.pl. W przypadku zastosowań domowych będzie to przede wszystkim oświetlenie warsztatowe, takie jak reflektory, latarki, lampy podwieszane, stojące oraz strefowe. Z kolei w przypadku zastosowań przemysłowo-budowlanych, sprawdzą się reflektory na statywach oraz wieże i balony oświetleniowe.

Jak widać wybór odpowiedniego oświetlenia nie jest taki prosty, jak mogłoby się to wydawać. Miejmy jeszcze na uwadze to, że w oprawach oświetleniowych są stosowane różne źródła światła, na różne trzonki, nie tylko na popularny gwint E27. W nowoczesnym sprzęcie oświetleniowym LEDy mogą być nawet na stałe zintegrowane z obudową. Pamiętajmy także o rozwiązaniach dostarczanych przez renomowanych producentów. Dzięki czemu będziemy mieli pewność, że zakupiony produkt jest w pełni bezpieczny, posiada wszelkie możliwe atesty i posłuży nam przez długi czas.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczył sklep isprzet.pl.