Kilka dowcipów luźno związanych ze światłem

Uśmiechnij się i nie traktuj tego poważnie

Nauczyciel pyta ucznia:

– Jasiu, w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu energii wody?

– Trzeba umyć okno, panie profesorze.

🙂

Nauczycielka pyta dzieci:

– Jakie warzywo sprawia, że oczy łzawią?

– Kalarepa, proszę pani – wyrywa się z odpowiedzią Jasiu.

– Nie Jasiu, zapewne miałeś na myśli cebulę.

– Nie, proszę pani. Pani chyba nigdy nie oberwała kalarepą.

🙂

Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi:

– Kochanie, ależ dziś promieniejesz!

– Jestem taka uradowana…

🙂

Samolot stoi na pasie startowym. Wszyscy pasażerowie gotowi, ale maszyna nadal nie startuje. Zniecierpliwieni ludzie nerwowo spoglądają na

zegarki. Jeszcze chwila, a samolot będzie opóźniony… Stewardessa uspokaja pasażerów, mówiąc, że samolot nie startuje, gdyż jeszcze nie ma pilotów. Wreszcie po 10 minutach pasażerowie wyglądają i widza dwóch pilotów idących z laskami dla niewidomych.. Wsiadają oni do samolotu, stewardesa pomaga niewidomym pilotom zająć miejsca w kokpicie, silniki nabierają mocy. Samolot powoli kołuje na koniec pasa startowego, przystaje i rozpoczyna się procedura startu. Samolot porusza się coraz szybciej po pasie startowym, beton z coraz większą szybkością przemywa się przed oczami pasażerów, ale samolot jakoś się nie odrywa od ziemi. Pasażerowie widza już zbliżający się koniec pasa i pasażerowie nie wytrzymują, i krzyczą: aaaaaaaAAAAAAhhhhHHAAAHH! I w tym momencie samolot wzbija się w gorę.

Pierwszy pilot mówi do drugiego:

– Q!*?&^:-0 Krzysiek!!! Jak kiedyś nie krzykną to się zabijemy ….

Z zeszytów szkolnych

– Kameleon ma oczy, które mogą kręcić głową dookoła.

– Obywatel po użyciu probierza trzeźwości zmienił kolor. To znak że alkohol był używany.

– Hrabia miał krótką kamizelkę i spodnie tego samego koloru.

– Kapłani egipscy wywoływali podstępem zaćmienie słońca.

– Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemię i od tego czasu dzieją się na niej dziwne rzeczy.

– Latarnik tak się zapalił do Pana Tadeusza, ze nie zapalił latarni.

– Mama nie wypuściła mnie z powodu ciemnoty.

– Marynarzy o jednym oku nazywamy piratami.

– Na końcu wsi palił się pożar.

– Prometeusz dokonał włamania, wykradając ogień.

– Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie umieszczony po bokach jak żaba.

Pytania i głupie odpowiedzi

Czym różnią się fajerwerki od polskich piłkarzy?

Fajerwerki strzelają!

🙂

Jak się nazywa syn optyka?

– Synoptyk.

🙂

Ile czasu potrzeba psychiatrze, aby zmienić żarówkę?

– To zależy od tego, czy Żarówka będzie chciał się zmienić.

🙂

Jak wygląda gęś?

– Gęś wygląda oczami!