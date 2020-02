Klamka z zamkiem – zapewnij rodzinie maksymalne bezpieczeństwo

Szukasz bezpiecznych rozwiązań dla ciebie i twojej rodziny? Klamka okienna z zamkiem należy do jednego z nich. To sposób na dodatkowe zabezpieczenie twojego domu i mieszkania przed złodziejami. Ale też sposób, by chronić swoich bliskich – np. małe dzieci.



Klamki z zamkiem, które posiadają atest, są zgodne z normą EN 1627-1630.

Klamka okienna z zamkiem – jak wygląda montaż?

Jeśli martwisz się, że skończy się wymianą całej stolarki, jesteś w błędzie. Klamkę z zamkiem można zamontować, zastępując po prostu zwykłe klamki, które są już zamontowane przy naszych oknach, przy niewielkim nakładzie pracy. Z łatwością dopasujesz je do okuć okiennych, ponieważ klamki z zamkiem są obecnie dostępne w sprzedaży w różnych kolorach i odcieniach.

Klamka z zamkiem jest również bardzo prosta w montażu i użytkowaniu. Jeśli w twoim domu przebywają małe dzieci, musisz jedynie pamiętać, by kluczyk schować w niedostępnym dla nich miejscu. Jeśli zamykasz okno na kluczyk, możesz mieć pewność, że okna nie będzie można otworzyć bez dostępu do kluczyka.

Klamka antywłamaniowa z zamkiem – postaw na bezpieczeństwo

Co daje montaż klamek antywłamaniowych z zamkiem?

Pierwszą zaletą jest oczywiście podwyższona odporność na włamanie. Atestowane klamki okienne charakteryzuje odporność na przekręcanie, a także oderwanie od cokołu przy działaniu momentem obrotowym do 100 Nm. Wiele osób myśli, że na tym kończy się przydatność klamek antywłamaniowych z zamkiem. Tymczasem to świetne rozwiązanie dla rodziców, szczególnie tych, którzy mają w domach małe dzieci i chcą zapewnić im bezpieczeństwo.

Klamka z kluczykiem uniemożliwia pomysłowym i ruchliwym dzieciom działanie, które mogłoby doprowadzić do wypadnięcia z okna. warto jednak wziąć pod uwagę, że dzieci są nie tylko ruchliwe, ale i ciekawskie. Przez co odłożony tajemniczy kluczyk, może wzbudzić ich ciekawość. Aby uchronić dziecko przed nieszczęśliwym wypadkiem, warto odłożyć kluczyk w miejsce, do którego dostęp ma jedynie osoba dorosła.

Wiadomo, że rodzic – nawet mimo szczerych chęci – nie jest w stanie na bieżąco obserwować każdego ruchu dziecka. Mały kluczyk jest niebezpieczny nie tylko w zestawieniu z klamką, ale i może stać się źródłem problemów np. gdy dziecko weźmie go do buzi.

Klamki z zamkiem mają więc wiele zalet, fundamentalnych dla bezpiecznego i spokojnego życia każdej rodziny. Taki zakup na pewno się zwróci, szczególnie ze względu na spokój, jaki zapewni domownikom.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Winkhaus Polska.