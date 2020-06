Laminaty metaliczne – co warto o nich wiedzieć?

Coraz częściej nie tylko w przestrzeniach publicznych, ale także w domach prywatnych, wykorzystywane są laminaty metaliczne. Produkty te posiadają szereg wartościowych cech, dzięki którym są tak bardzo doceniane przez użytkowników. Doskonale nadają się do zastosowania w miejscach, w których na przykład szafki w szatni są stale eksploatowane przez wiele osób.





Źródło: pixabay.com

Jeżeli szukasz materiału, który wykaże się wyjątkową trwałością, potrzebujesz znaleźć rozwiązania do zastosowania w przestrzeni publicznej, to laminaty metaliczne sprawdzą się doskonale nawet w bardzo trudnych warunkach. Nie zaleca się jednak stosowania ich na powierzchni poziomej, na przykład na blacie, ponieważ mogą ulec zarysowaniom – najlepiej sprawdzą się w zastosowaniu pionowym, jako uzupełnienie wnętrza, efektowna dekoracja. To rozwiązanie dekoracyjne, które można montować samodzielnie, ale jeśli nie ma się w tej kwestii odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, stanowczo lepiej jest oddać to zadanie w ręce specjalistów. Własnoręczne próby mogą zakończyć się bowiem efektem dalekim od zamierzonego lub stratą materiału.

Laminaty – na co się zdecydować?

Różnorodność materiałów dostępnych na rynku jest tak ogromna, iż można mieć nie lada problem z podjęciem decyzji odnośnie tego, który z produktów najlepiej sprawdzi się w konkretnej sytuacji. Aby nieco ułatwić sobie wybór, warto skonsultować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem producenta, którzy są w stanie dokładnie doradzić. Bardzo pomocni mogą okazać się również sami wykonawcy, którzy mają do czynienia z takimi materiałami na co dzień. Laminaty metaliczne oraz inne nie mają dla nich żadnych tajemnic.

Laminaty magnetyczne, świetnie się sprawdzą na przykład na stoiskach wystawienniczych czy w punktach informacyjnych. Po takiej powierzchni bez problemu można pisać kredą czy przypinać do nich magnesy. Jest to też ciekawy pomysł na aranżację kuchni – dzieci będą miały pole do popisu bez obawy o to, iż zniszczą meble. Dostępne są także między innymi laminaty mineralne – idealne do wykończenia wnętrz lub zastosowania w przypadku nowoczesnych mebli.

Wytrzymałość na pierwszym miejscu!

Laminaty HPL to płyty wiórowo-melaminowe, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów. Stosowane są zarówno na użytek prywatny, jak i w miejscach użyteczności publicznej. Skąd ich tak ogromna popularność? Warto na pierwszym miejscu wspomnieć o wyjątkowej wytrzymałości tego rozwiązania. W miejscach, które codziennie są eksploatowane przez setki czy tysiące osób, trwałe produkty o wysokiej jakości są bardzo pożądane. Właśnie takie cechy posiadają laminaty HPL. Są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Nawet po wielu latach intensywnego użytkowania wyglądają jak nowe, co też nie pozostaje bez znaczenia.

Laminaty metaliczne – łatwość utrzymania czystości

Oprócz tego, iż materiały wykończeniowe w przestrzeni publicznej powinny cechować się ogromną wytrzymałością, dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także perfekcyjnym wyglądem, który nie ulegnie zmianie pomimo upływu czasu, to zastosowane produkty powinny być także łatwe do czyszczenia. Utrzymanie czystości w miejscach publicznych jest niezwykle istotne. Wszędzie tam, gdzie każdego dnia znajduje się wiele osób, trzeba w odpowiedni sposób zadbać o higienę. Jeżeli czyszczenie przebiega w sposób prosty, to jest wydajne, a przez to tańsze.

Gdzie znaleźć dobre rozwiązania?

Chcąc mieć możliwość największego wyboru, a przy tym gwarancję rozsądnej ceny, warto wszelkie produkty zamawiać bezpośrednio u producentów. Jeżeli chodzi o laminaty, to wartą sprawdzenia ofertę posiada zarówno Fundermax, jak i Himacs. Im krótsza droga od producenta do klienta końcowego, tym niższa cena produktu.

Możliwości jest tak wiele, iż wybór z pewnością nie będzie należał do prostych. Laminaty pełnią funkcję ochronną i ozdobną.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie dostarczyła firma Patron – Bis.