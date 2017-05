Lampa nad łóżkiem jako nietypowy element sypialni

Urządzanie najbardziej intymnego miejsca w domu, czyli sypialni wielu osobom sprawia przyjemność. Dla niektórych jednak staje się udręką trudnych wyborów. Jak więc sprawić, aby aranżacja dobrze się prezentowała przy klimacie intymności?



Jednym z ważniejszych aspektów projektowania sypialni jest kwestia oświetlenia. Nie może być ono zbyt ostre, ale nie może być również za słabe. Na jakie źródło światła postawić? Jak dobrze zaplanować oświetlenie?

Oświetlenie w najbardziej intymnym pomieszczeniu w naszych czterech kątach powinno być różnorodne. Nie wystarczy tutaj jeden punkt świetlny umieszczony na środku sufitu. Dobrze aby prócz niego wydzielić kilka stref. We wnętrzu potrzebne są źródła oświetlenia „roboczego”. Dobrym miejscem na oświetlenie może być szafa. Zawartość po jej otwarciu powinna być dobrze widoczna. Wieczornymi porami warto postawić na delikatne i nastrojowe światło w charakterze dekoracyjnym, które zapewni nam wieczorny relaks. Nie musi być on intensywny. W wielu przypadkach warto stłumić światło kloszem, abażurem lub puścić po powierzchni ściany.

Czy lampa nad łóżkiem to dobry pomysł?

Bardzo ważną kwestią w oświetleniu sypialni jest umieszczenie go w pobliżu łóżka. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oświetlić okolicę po przebudzeniu w nocy czy lubisz czytać książkę do snu, warto przemleć tą kwestię. Jednym z popularnych rozwiązań jest stawianie lampki na nocnych szafkach. Coraz częściej można zauważyć odejście od standardów. Kinkiety i lampy ścienne montowane nad wezgłowiem łózka to sposób na nowoczesną i wyróżniającą się aranżację przestrzeni. Nie tylko jest to praktyczne rozwiązanie, ale taki wybór spełni wszystkie praktyczne funkcję, a przy tym wygląda zjawiskowo.

Jaki kinkiet wybrać nad łóżko?

Na rynku istnieje wiele modeli kinkietów. Podczas podejmowania decyzji kieruj się głównie stylem jaki ma zapanować w sypialni. We wnętrza w stylu klasyczny, harmonijnie wpisują się kinkiety z kloszami z tzw. matowego szkła oraz postarzana oprawą. Natomiast w pomieszczeniach nowoczesnych warto postawić na minimalizm i prostotę. Zależnie od naszego gustu możemy wybrać bogato zdobione lampy albo zupełnie nierzucające się w oczy halogeny.

Zasady montażu lampy nad łóżkiem

Kinkiety w naszej sypialni powinny być zamontowane w dobrze przemyślanym miejscu. Jeżeli lubisz delikatne i rozproszone światło, zawieś je na dużej wysokości oraz pod kątem. Stworzy to bardzo atrakcyjny wzór. Jeśli masz potrzebę aby światło było mocne, możesz pomyśleć nad zamontowaniu go w mniejszej odległości od zagłówka. Kinkietów nie wiesza się bezpośrednio nad głową leżącej osoby, ale nieco po bokach. Jest to kompozycja, która jest praktyczna. Odpowiednia aranżacja sypialni to przyjemność. Pamiętaj o tym, że wszystkie elementy i meble można wymieniać. Jeśli jednak planujesz instalację, która biegnie pod tynkiem, należy wszystko przeanalizować. Lampki, które są umieszczone nad łóżkiem są świetną alternatywą dla tradycyjnych odpowiedników, które stawia się na szafkach przy łóżku.

Artykuł i zdjęcie udostępnił serwis SypialniaPlus