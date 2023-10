Lampa naftowa w domu – czy warto się w nią zaopatrzyć?

Lampa naftowa wydaje się dzisiaj być przedmiotem z odległej przeszłości, jednak nadal możemy zrobić z nią wiele ciekawych rzeczy. Będzie nam służyć nie tylko jako praktyczne źródło światła na wypadek braku prądu, ale może także być eleganckim elementem dekoracyjnym dla wnętrz w określonym stylu. Czy warto kupić do domu lampę naftową? Na co powinniśmy uważać, jeżeli planujemy taki zakup?





Czym są lampy naftowe?

Choć współcześnie wydaje się to być przeżytkiem, lampę naftową nadal bez problemu możemy sobie kupić do domu. Jest to szczególny rodzaj konstrukcji, gdzie do uzyskania światła będzie nam potrzebna nafta. Warto również pamiętać o odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, w którym będziemy chcieli ją zapalić, ponieważ światło uzyskuje się w procesie spalania, a ten z kolei jest źródłem wielu związków chemicznych, które musimy gdzieś oddać. Wybór lampy naftowej powinien być podyktowany decyzją, czy ma być to przedmiot stricte ozdobny, czy też chcemy mieć możliwość skorzystać z niego w razie potrzeby.

Lampa naftowa jako element dekoracyjny

Lampy naftowe mogą być bardzo ciekawym elementem aranżacji wnętrza. Jeżeli lubimy stylizację industrialną, minimalistyczną czy też nawiązującą do wystroju domów XIX wieku, tego typu ozdoba bardzo dobrze wpisze się w wygląd, kształt i kolory mebli z podobnego okresu. W takiej sytuacji, gdy lampa ma nam służyć wyłącznie jako dekoracja, nie musimy martwić się o jej funkcjonalność czy też stan. Najważniejsze, aby dobrze prezentowała się na tle pozostałych elementów wyposażenia wnętrza.

Lampy naftowe Feuerhand — kiedy mogą się przydać?

Jeżeli nasza pierwsza lampa naftowa ma być nie tylko ozdobą, ale jak najbardziej przedmiotem użytkowym, musimy zadbać o coś więcej, niż jej wygląd. Zwróćmy uwagę na to, czy konstrukcja nie jest naruszona (szczególnie, jeżeli kupujemy produkt z drugiej ręki), a także czy lampa posiada wszystkie niezbędne do zapalenia elementy. Musimy zadbać również o zakup nafty lub paliwa, które będzie w stanie ją rozświetlić. Należy przy tym pamiętać, że z materiałami łatwopalnymi musimy postępować w domu bardzo ostrożnie: przechowywać je w należyty sposób, regularnie sprawdzać ich stan, a także trzymać poza zasięgiem dzieci, jeżeli je posiadamy. Dodatkowo również powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób korzystamy z lampy — tak, aby uniknąć ryzyka nagromadzenia się szkodliwych związków chemicznych w powietrzu.

