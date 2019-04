lampy nad stół

Niezależnie od tego, w jakim pomieszczeniu znajdą się lampy, mające doświetlić stół, muszą być precyzyjnie dobrane. Odpowiedni typ klosza, jego kształt oraz barwa światła – te elementy mają szczególne znaczenie w takich aranżacjach.

Materiał i kolor

Stół jest meblem szczególnym w każdym domu. Przy nim zasiada rodzina do wspólnych posiłków, prowadzi się rozmowy i wykonuje różne prace. Odpowiednie oświetlenie blatu pomoże wydobyć z niego piękno, ale też będzie pełniło funkcje praktyczne. Przy wyborze lampy liczy się dlatego każdy szczegół, materiał, design, stylistyka. Nie wszędzie znajdzie swoje miejsce klosz wykonany z drewna czy pokryty materiałowym abażurem. Nie w każdym pomieszczeniu spełnią swoje zadanie lampy kolorowe czy mocno ozdobne. Trzeba więc zwrócić uwagę na stylistykę wnętrza, rodzaj stołu, jego kształt i pomyśleć nad przeznaczeniem takiej lampy. Inny klosz i barwa światła może ozdobić stół kuchenny, a inny salon czy pracownię.

Piękno zamknięte w szkle

Szkło od zawsze kojarzyło się z wysoką estetyką i pięknem. Surowiec ten pasuje do każdego typu wnętrza, dopełniając aranżacyjne jego wystrój. Szklane lampy sufitowe wyglądają efektownie w każdej kombinacji materiałów: szkło plus tkanina, sklejka czy drewno. Zależnie od roli, jaką ma spełniać oświetlenie w danym wnętrzu, można wybrać klosz mniej lub bardziej przeźroczysty, a nawet mocno mleczny. Jeśli główną rolą lampy ma być punktowe doświetlenie miejsca, w tym przypadku blatu, lepiej postawić na klosze przepuszczające mniej światła. Z kolei, gdy ma być oświetlony nie tylko blat, ale światło ma delikatnie rozpraszać się po całym wnętrzu, wtedy lepszym wyborem będą klosze jaśniejsze. Efekty mogą być wyborne, jeśli klosz będzie łączył się stylistycznie czy kolorystycznie z ogólnym wystrojem oraz sprawdzał się pod kątem praktycznym.

Klasyka i minimalizm

Lampy wiszące szklane (link) dostępne są w przeróżnych kształtach i wybarwieniach, dlatego wybór odpowiedniego oświetlenia nie jest problematyczny. Niezależnie od tego, czy będą to szklane kinkiety, czy plafony, wpiszą się płynnie we wnętrza klasyczne, ale też te o bardziej nowoczesnym wystroju. Wystarczy przejrzeć ofertę jednej z firm oferujących tego typu oświetlenie. Na stronie sklepu Techno Deluxe można znaleźć mnóstwo ciekawych rozwiązań do aranżacji świetlnych nad stół w każdym pomieszczeniu. Feeria barw pokrywających klosze i ciekawy design plus szkło (często efektownie zdobione) stanowią idealne połączenie nowoczesności ze szczyptą klasyki.

Barwa światła

Najlepszym wyborem w przypadku oświetlenia blatu stołu będą żarówki LED lub świetlówki kompaktowe. Niektórzy wybierają też halogeny, ale należy pamiętać, że tego typu żarówki emitują o wiele więcej ciepła. Barwa światła w lampach umieszczonych nad stołem powinna być przyjazna dla oka, nie może razić, ani zmieniać wizualnie wyglądu rzeczy czy potraw. Dobrym rozwiązaniem będzie od 3 do 3.5 tysiąca Kelwinów, wtedy światło emitowane przez taką żarówkę gwarantuje subtelną ciepło-białą barwę.



Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił sklep technodeluxe.pl.