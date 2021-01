Lampy wiszące do jadalni – jak wybrać?

Wybrałeś już najpiękniejszy ze wszystkich stół, udało ci się znaleźć pasujące do niego i jednocześnie wygodne krzesła, dokładnie określiłeś styl, który interesuje cię w twoim wnętrzu… Najwyższy czas przejrzeć dostępne lampy wiszące i przekonać się, która będzie najlepszym rozwiązaniem do twojej jadalni. Pamiętaj, że powinna łączyć funkcjonalność z estetyką. To ważne, by była ozdobą, ale jej podstawowym zadaniem jest efektywne oświetlenie jadalni. Na co powinieneś zwrócić uwagę?





Jak wybrać lampy do jadalni?

Wybierając lampy wiszące nad stół, zawsze zwracaj uwagę na ich funkcjonalność. To niezwykle ważne, by piękny design nie był jej jedyną zaletą. Na początek przeanalizuj więc dominujący styl twojego wnętrza i ustal, które kolekcje w ogóle spełniają twoje oczekiwania. W ten sposób zdecydowanie przyspieszysz cały proces wyboru, mogąc skupić się już wyłącznie na najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonalności parametrach. Dobrze przemyśl, czy nie będzie najlepiej wybrać proste, klasyczne formy – są zawsze praktyczne i ponadczasowe.

Jeśli chcesz znaleźć lampy do jadalni idealnie dobrane do twoich potrzeb, zastanów się, czy wolisz przytulną atmosferę przy ciepłym świetle, czy raczej funkcjonalność jasnych żarówek. Zwróć uwagę, że nie zawsze jedzenie prezentuje się tak samo apetycznie. Wybierając lampy nad stół, musisz wziąć to pod uwagę. Najlepiej będzie więc wybrać modele ze ściemniaczem, który da ci pełną kontrolę nad natężeniem emitowanego światła.

Istotna podczas wyboru jest także odpowiednia długość kabla. Aby lampy wiszące nad stołem były praktyczne, nie mogą przeszkadzać podczas posiłków ani oślepiać zasiadających przy nim domowników. Powinno zależeć ci jednak na tym, by dokładnie oświetlała cały blat. Wybierając lampy do jadalni, musisz więc wziąć pod uwagę rozmiar stołu.

Przyjmuje się, że lampy do jadalni powinny wisieć w oddaleniu ok. 60-70 cm od blatu. To najczęściej sprawdzająca się wysokość, gdy mówimy o stole dla od 4 do 6 osób. Niektórzy kierują się także wysokością wzroku osób, które będą przy nim zasiadały. W takim przypadku nowoczesne oświetlenie jest montowane trochę wyżej. Najbardziej praktyczne są natomiast lampy wiszące z regulowaną długością kabla.

Zwróć również uwagę, że w zależności od wielkości stołu, powinieneś zdecydować się na jedną lub więcej lamp. Jeśli jesteś właścicielem sporej jadalni, w której do posiłku zasiadać będzie nawet kilkanaście osób, postaw na kilka punktów świetlnych. W takim przypadku warto zastanowić się nad wyborem industrialnych lamp z odsłoniętymi żarówkami. Dobrym pomysłem mogą okazać się również klosze wykonane z naturalnych materiałów. Dzięki jasnym barwom jadalnia nabiera przytulnego charakteru.

Dlaczego industrialne lampy wiszące sprawdzają się jako oświetlenie jadalni? Dają dużo światła, ich projekty są najczęściej ponadczasowe i to w większości modele wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów na lata. Trudno więc znaleźć dla nich godną konkurencję.

Najlepsze lampy do jadalni

Nie istnieją lampy wiszące, których projekt odpowiadałby wszystkim. Każdy z nas ma bowiem indywidualny gust, który sprawia, że wybrana aranżacja jest inna i przede wszystkim spełniająca jego wymagania oraz oddająca jego charakter. Okazuje się jednak, że wybierając nowoczesne oświetlenie wszyscy kierujemy się podobną zasadą – musi być elegancko i ponadczasowo. Proste formy to wciąż najczęściej wybierane lampy nad stół.

Jakie lampy wiszące nad stół do jadalni okazują się najbardziej praktyczne? To przede wszystkim nowoczesne oświetlenie w stylu industrialnym. Nierzadko wybieramy również lampy kolonialne, które również cechuje minimalistyczna forma. Niekiedy zdarza się jeszcze, że klienci uznają je za chłodne. Warto więc podkreślić, że dzięki nim wnętrze twojego domu może wyróżniać się naprawdę ciepłą atmosferą. Zastosowane w nich liczne żarówki sprawią natomiast, że będziesz mógł skierować strumień światła w dowolnym kierunku, co znacząco poprawi zarówno wygląd, jak i funkcjonalność przestrzeni.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcia dostarczył sklep artera.pl.